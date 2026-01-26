El MacBook Air con M3 es una "bestia" que arrasa con un descuentazo del 45%

¿Con ganas de renovar tu portátil? Quizá sea el mejor momento para dar el salto de Windows a Mac, porque el MacBook Air con chip M3 está de oferta en PcComponentes ahora mismo. Este equipazo, de 1,15 cm de grosor, con una dupla de CPU y GPU potentísima, SSD de 512 GB, 8 GB de RAM y 18 horas de autonomía, está rebajado un 45% ahora mismo. Es un verdadero chollazo.

Este portátil está pensado para quienes necesitan potencia en cualquier parte, pero sin renunciar a la portabilidad. Es sorprendentemente ligero y eficiente, perfecto para cualquier tipo de trabajo y, por supuesto, para el ocio.

¿Por qué elegir este portátil?

El chip M3 que lleva tiene una combinación de procesador y gráfica que sorprende a nivel de rendimiento.

Pesa poco más de 1,5 kg y su grosor apenas supera 1 cm. Es perfecto para llevarlo donde quieras.

Su batería aguanta hasta 18 horas de uso sin cargar.

Funciona sin hacer ruido, ya que no necesita ventiladores para mantener una buena temperatura.

Comprar en PcComponentes por ( 1829 ) 999 €

MacBook Air

MacBook Air

Hay dos elementos clave en este MacBook Air. El primero y más importante es su chip M3, un componente diseñado por Apple que trae una CPU de 8 núcleos y una GPU de 10 núcleos con las que rinde de manera espectacular. Da igual si estás haciendo algo de ofimática, editando vídeos, fotos o ejecutando juegoes, porque todo lo maneja de maravilla y sus funciones de IA lo hacen aún más versátil. Y lo mejor de todo esto es que es ligerísimo y apenas ocupa espacio gracias a su grosor de 1,51 cm. Lo metes en la mochila y te lo llevas a donde quieras, disfrutando de una autonomía de 18 horas que da para mucho más que una jornada de trabajo. Tienes tiempo de sobra para trabajar en remoto y, después, ver varias películas en su pantalla Liquid Retina de 15,3 pulgadas, que se ve de maravilla estés donde estés. Además, tiene puertos de sobra, conectividad a máxima velocidad y una carga rapidísima que lo lleva al 100% en minutos.

En definitiva, este portátil de Apple es la solución perfecta si viajas mucho, trabajas desde casa o simplemente quieres una máquina con buen rendimiento para tus hobbys. No decepciona.

¿Qué opinan quienes lo tienen?

Todo el que ha comprado este Mac está encantado con él por su ligerísimo peso, su finura y su potencia. Solo tienes que leer las reseñas que hemos recopilado para comprobarlo:

"Muy recomendable por su velocidad y potencia para opositores y/o estudiantes, tareas administrativas, edición de videos no profesionales, etc."

"No tenia las expectativas muy altas sobre su tamaño, pero al recibirlo y verlo en casa me cambío por completo. Tamaño ideal, ni muy pequeño ni muy grande, perfecto para trabajar fuera de casa. Mueve gran cantidad de archivos pesados como pueden ser videos para editar, sin problema y gran rapidez.”

"Una verdadera maravilla de portátil. No he probado ninguno que de fallos. Conexión maravillosa, fácil de usar, rápido y eficaz."

Comprar en PcComponentes por ( 1829 ) 999 €

PcComponentes, además de bajarlo a un precio ridículo, se compromete a realizar la entrega del portátil en un plazo de 24 horas si lo compras pronto. Además, facilita diferentes opciones de financiación para que te sea más cómodo pagarlo. ¡Todo facilidades!