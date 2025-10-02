Los mejores destinos de España te están esperando en este puente de octubre

Con la llegada del 12 de octubre para celebrar el día de la Hispanidad, se aproxima un puente que puede convertirse en la ocasión idónea para realizar es escapadita que siempre estabas buscando. Dejando a un lado los destinos internacionales populares, es hora de volver a barrer hacia nuestra casa y apreciar todo lo que España tiene para ofrecernos tanto en belleza patrimonial como cultural y gastronómica.

También hay que recalcar que estas opciones son en muchos casos las más asequibles, sobre todo si hablamos de temas económicos y de tiempo, pudiendo así, hacer una escapada donde puedes disfrutar con tranquilidad sin las prisas de destinos más lejanos, concurridos y que te obligan a seguir un itinerario clásico y cuadriculado, sin la oportunidad de poder perderte y disfrutar de la verdadera esencia del lugar.

Por ese mismo motivo, te informamos a continuación sobre los destinos perfectos de España para este puente donde la parada debe ser obligatoria.

Granada

Granada es un clásico para cualquier escapada con historia, encanto y buena gastronomía. Uno de sus mayores atractivos es la Alhambra y el Generalife: recorrer sus palacios, patios y jardines en otoño, cuando la luz es más suave, resulta especialmente evocador. También se puede subir al Mirador de San Nicolás desde el barrio del Albaicín para disfrutar de una de las vistas más célebres de España.

Por las noches no faltan planes: pasear por las callejuelas de la ciudad, buscar tablaos con flamenco, degustar tapas gratis en el centro histórico, visitar el Realejo o empaparse de los jardines de los Cármenes hacen que Granada mezcle cultura y disfrute pausado.

Picos de Europa (Asturias / Cantabria)

Picos de Europa

Para quienes aman la naturaleza, octubre es uno de los mejores meses aquí: los bosques en las montañas se tiñen de amarillo, naranja y rojo; los valles tienen esa luz suave y el aire es más fresco. Se puede hacer senderismo por rutas como la de Fuente Dé, contemplar los miradores, usar el teleférico para vistas panorámicas y reducir las aglomeraciones, por supuesto no pueden faltar la visita a los Lagos de Covadonga y el descenso del Sella.

Además del senderismo, puedes disfrutar de pueblos de montaña, de la gastronomía asturiana/cantábrica (quesos, sidra, pescados), ríos, lagos, puertos de montaña. También en algunas zonas hay espacios muy buenos para observar estrellas por la noche, dado que hay menos contaminación lumínica en la montaña y el cielo suele estar más claro.

Extremadura

Una región menos visitada que muchas otras, pero que en octubre tiene muchas ventajas: temperatura más suave, paisajes rurales, patrimonio histórico, menos turistas. Ciudades como Cáceres o Mérida destacan: en Mérida los restos romanos (teatro, anfiteatro) se pueden visitar con más calma y mejor tiempo; en Cáceres pasear por su ciudad vieja amurallada es muy agradable.

Además, puedes hacer rutas naturales: dehesas, bosques, ríos; combinaciones de naturaleza y cultura. También la gastronomía merece atención: productos como jamón ibérico, cerdo ibérico, aceites, embutidos, setas, y otros productos locales que suelen estar en temporada. Si te interesa turismo rural, Extremadura puede ofrecerte un ritmo tranquilo y muy auténtico.

Madrid

En octubre, Madrid ofrece días templados y mayor comodidad para recorrer sus barrios históricos sin el calor fuerte del verano. Es ideal para visitar el Triángulo del Arte (Prado, Reina Sofía, Thyssen), para pararse en cafés de Malasaña, Lavapiés, La Latina. El parque del Retiro empieza a tomar tonos otoñales, ideales para largos paseos, para hacer picnic, leer, pasear sin prisas.

Además, el 12 de octubre es el Día de la Hispanidad, que suele celebrarse en Madrid con desfiles oficiales y actos institucionales, lo que añade un plus cultural. También puedes usar Madrid como base para escapadas cercanas, como Segovia, El Escorial, Toledo, que quedan bien para un día y permiten ver patrimonio, historia y naturaleza, con paisajes otoñales.

Salamanca

Salamanca es una ciudad universitaria preciosa, especialmente hermosa en otoño: sus edificios de piedra dorada captan perfectamente la luz suave del otoño, plazas, claustros, catedrales, la Universidad, la Casa de las Conchas. Octubre trae menos calor, menos turistas, lo que permite pasear sin prisas por el casco antiguo.

Por las noches la actividad cultural se reactiva con el curso universitario: cafés, conciertos, bares donde sentir ambiente local. Además es un buen punto para probar la gastronomía de Castilla y León, tapas, vinos, productos del interior; también puedes combinar con excursiones de un día a pueblos cercanos, naturaleza, rutas menos explotadas.

Sevilla

Sevilla Río

En octubre en Sevilla el calor de verano baja un poco, haciéndose mucho más agradable caminar por el centro, visitar monumentos como la Catedral, el Alcázar, la Giralda y perderse por el barrio de Santa Cruz sin tanto agobio de temperaturas. También puedes hacer paseos por el río Guadalquivir, dar una vuelta por el Parque de María Luisa, ver la Plaza de España, contemplar la luz dorada de la tarde sobre las azulejerías, sus patios y azahares.

Por la noche, Sevilla sigue vibrante: disfrutar de tapas, flamenco auténtico en locales tradicionales, y festivales sí coinciden (hay eventos culturales en otoño que tienden a ser menos concurridos, más cuidados). Octubre también es buen momento para escapadas cercanas: Córdoba o Jerez, o incluso la sierra de Grazalema para quienes quieran naturaleza sin ir demasiado lejos.

Toledo

En octubre, Toledo se muestra en todo su esplendor gracias a un clima mucho más templado que en los meses de verano, lo que permite recorrer a pie su casco histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad, sin sofocos. Es el mes ideal para pasear tranquilamente por sus callejuelas medievales, subir al Mirador del Valle para ver la ciudad envuelta en tonos dorados de otoño, o visitar joyas como la Catedral Primada, el Monasterio de San Juan de los Reyes y la Sinagoga del Tránsito, reflejo de la riqueza cultural que durante siglos unió a cristianos, judíos y musulmanes.

Además, en octubre Toledo acoge diferentes eventos culturales y gastronómicos. La ciudad se ilumina de forma especial en sus atardeceres, que se disfrutan desde las terrazas con vistas, mientras degustas platos tradicionales como la perdiz estofada o el mazapán toledano. También es un momento perfecto para visitar museos como el de El Greco o el del Ejército en el Alcázar, y aprovechar la menor afluencia de turistas para apreciar cada rincón con calma.

Barcelona

Barcelona en esta época tiene buen clima, ya sin ola de calor, pero todavía con suficiente temperatura para gozar de las playas de la ciudad, de los paseos por la Barceloneta, Montjuïc, el barrio Gótico, y el Born. Los monumentos de Gaudí como son la Sagrada Familia, el Park Güell y la Casa Batllóse se disfrutan más sin agobios pudiendo hacer fotos con luz más suave y menos turismo.

También hay eventos culturales de cine, festivales, conciertos y mercados locales. Los jardines y parques (por ejemplo el Parque de la Ciutadella, Turó de les Tres Creus, Montjuïc) lucen muy bien en otoño. Y los alrededores también son tentadores, como Montserrat, Sitges y pueblos de la costa Catalana son perfectos para una escapada costera más tranquila.

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela ofrece un ambiente único: su casco histórico empedrado, con la Catedral como corazón, se vive de manera más íntima con menos afluencia de peregrinos que en verano. Es un buen momento para pasear bajo los soportales, recorrer la Plaza del Obradoiro y descubrir rincones como el Monasterio de San Martín Pinario o el Mercado de Abastos, donde la vida local late con fuerza. La lluvia puede aparecer —de hecho, da parte del encanto compostelano— y convierte las piedras mojadas en espejos brillantes que potencian la belleza medieval de la ciudad.

El otoño también trae consigo una gastronomía gallega más contundente y reconfortante: platos como el caldo gallego, el pulpo a feira o las castañas asadas se disfrutan especialmente con el clima fresco. Además, en octubre se celebran actividades culturales vinculadas a la universidad y al final de la temporada jacobea, lo que aporta un ambiente animado y diverso. Es también una época ideal para escaparse a los alrededores, como las Rías Baixas o la Costa da Morte, disfrutando del paisaje gallego con la calma del otoño.

Pamplona

En pleno otoño, Pamplona se disfruta de una manera diferente a la imagen veraniega de los Sanfermines. La ciudad se viste con los colores del otoño, y recorrer sus murallas, parques y jardines —como la Ciudadela o el Parque de la Taconera— se convierte en un paseo muy agradable. Su casco histórico medieval, con la Plaza del Castillo como punto central, invita a caminar sin prisas y descubrir la Catedral, las callejuelas animadas y el ambiente acogedor de sus bares. El clima fresco es ideal para recorrer la ciudad a pie y disfrutar de la tranquilidad que se respira en esta época.

Además, octubre es temporada de buena gastronomía en Navarra. Los bares de Pamplona ofrecen pinchos de temporada con productos locales como setas, verduras de la huerta o carnes de caza. También es un buen momento para combinar la visita urbana con escapadas cercanas: el Parque Natural de las Bardenas Reales o los bosques de la Selva de Irati, que en otoño se transforman en un espectáculo de colores.

Visitar ciudades de España durante el puente de octubre es una excelente elección, el clima es templado, los paisajes empiezan a teñirse de colores otoñales y las urbes se llenan de vida cultural con festivales, ferias y celebraciones como el Día de la Hispanidad. Además, al no ser temporada alta, es posible disfrutar de monumentos, gastronomía y paseos con mayor tranquilidad, combinando patrimonio, naturaleza y tradición en un ambiente mucho más acogedor.