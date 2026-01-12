Las mejores plataformas de streaming de 2026: tarifas y catálogo

En 2026 la oferta de streaming ya no es simplemente “más o menos lo mismo”: hay servicios especializados, exclusivos por región, planes con anuncios, packs con deporte y cambios continuos en catálogos. Eso complica elegir, sobre todo si buscas buen contenido sin pagar de más o si necesitas compatibilidad con varios dispositivos.

Esta guía te ahorra horas de pruebas: comparamos las plataformas de streaming más relevantes según cuatro criterios clave (catálogo, relación calidad/precio, experiencia de usuario y contenido propio) y te damos recomendaciones según distintos perfiles (cinéfilos, familias, aficionados al deporte y quienes buscan ahorro). Al final encontrarás una tabla comparativa rápida para ver de un vistazo lo esencial y decidir con seguridad.

¿Listo para encontrar la plataforma que realmente merece tu suscripción? Sigue leyendo: analizamos precios, puntos fuertes y quién debería elegir cada servicio.

Disney+ - mejor opción familiar

Disney+

Disney+ es la opción más sólida para quienes disfrutan del universo Marvel, Star Wars, Pixar o los clásicos de Disney. Su integración con contenidos de Hulu amplía la oferta con títulos más orientados a adultos sin perder su esencia familiar.

Puntos fuertes

Un catálogo de franquicias muy completo y reconocido.

Entorno seguro y perfecto para ver en familia.

Experiencia técnica fluida y de alta calidad.

A mejorar

Menos variedad fuera de sus grandes IPs.

Fewer estrenos sorpresa o propuestas arriesgadas.

DAZN - la referencia para ver deporte en directo

DAZN

Fútbol, MotoGP, boxeo, motor… DAZN continúa como referente para ver deporte en directo: todo tipo de campeonatos, torneos y partidos. Además, también cuenta con una buena oferta de programas de análisis deportivo.

Puntos fuertes

Emisión deportiva estable y de alta calidad.

Cobertura y análisis antes y después de cada evento.

A mejorar

Precios variables según competiciones.

Sin contenido bajo demanda más allá de documentales.

Movistar+ - entretenimiento completo con TV y streaming integrado

Movistar+

Movistar+ destaca por combinar televisión tradicional con acceso a contenidos de plataformas externas como Netflix, Disney+ o DAZN, convirtiéndose en una opción ideal para quienes quieren cine, series y deporte sin cambiar de aplicación. Su propuesta es especialmente atractiva para quienes buscan un servicio centralizado y con mucha variedad.

Puntos fuertes

La opción más completa para tener televisión y streaming unificados.

Amplia oferta deportiva en directo.

Producciones originales españolas incluidas.

A mejorar

No incluye periodo de prueba.

Precio más elevado que otros servicios de streaming.

Amazon Prime Video - opción económica con mucho valor añadido

Amazon Prime Video

Por una cuota muy ajustada, Prime Video ofrece no solo acceso a su catálogo, sino también envíos rápidos y otros beneficios del ecosistema Amazon. En 2025 continúa creciendo con producciones propias de peso y se mantiene como una de las elecciones favoritas en España por su equilibrio entre precio y contenido.

Puntos fuertes

Coste muy competitivo para todo lo que incluye.

Catálogo ampliado con alquiler y compra de estrenos.

Cuenta con periodo de prueba gratuito.

A mejorar

La interfaz puede resultar algo menos clara que la de otras plataformas.

Netflix - series y películas de estreno

Netflix

Netflix continúa siendo la referencia para quienes buscan novedades constantes y un catálogo enorme que cubra prácticamente cualquier gusto. Su mezcla de producciones globales, realities y películas originales la mantiene entre las plataformas más activas del mercado.

También puedes activar Netflix comprando una tarjeta regalo sin necesidad de una suscripción.

Puntos fuertes

Mucha variedad y estrenos casi cada semana.

App muy estable y fácil de usar en cualquier dispositivo.

Amplia producción propia a nivel internacional.

A mejorar

Tarifas que han ido incrementándose con el tiempo.

El plan con anuncios tiene ciertas limitaciones de reproducción.

Apple TV+ - producciones premium para quienes buscan calidad

Apple TV

Apple TV+ apuesta por pocos títulos, pero muy cuidados. Su catálogo destaca por series aclamadas y una calidad técnica sobresaliente, lo que la ha convertido en una plataforma imprescindible para quienes priorizan contenido bien producido frente a la cantidad.

Puntos fuertes

Calidad audiovisual excelente, con 4K HDR en la mayoría de títulos.

Producciones originales muy premiadas y con alto nivel creativo.

Interfaz minimalista y muy fácil de utilizar.

A mejorar

Catálogo reducido si ves muchos contenidos al mes.

Atresplayer - la plataforma imprescindible de contenido español

Atresplayer

Atresplayer es la mejor opción para quienes buscan series, programas y contenido español actualizado. Ofrece estrenos anticipados respecto a la TV, producciones originales muy destacadas y un archivo enorme de entretenimiento local.

Puntos fuertes

Estrenos exclusivos y anticipados.

Gran catálogo de contenido español de todas las épocas.

A mejorar

Menos variedad internacional.

Interfaz mejorable y algo confusa en la versión gratuita.

Calidad de imagen irregular en ciertos títulos, aunque en mejora.

SkyShowtime - buena variedad de series y cine a precio ajustado

SkyShowtime

SkyShowtime combina contenido de Universal, Paramount, Peacock y Showtime, ofreciendo un catálogo variado que destaca por sus series nuevas y películas recientes. Es una alternativa muy competitiva si buscas un servicio equilibrado sin costes altos.

Puntos fuertes

Películas recientes del catálogo de Paramount.

Series nuevas y estrenos a un precio muy accesible.

A mejorar

Menos volumen de títulos frente a Netflix o Prime Video.

Estrenos irregulares: algunas temporadas tardan en llegar.

App algo básica en funciones y recomendaciones.

F1 TV - la experiencia definitiva para seguidores de la Fórmula 1

F1 TV

F1 TV ofrece acceso directo a todo lo que ocurre en el paddock: entrenamientos, clasificación, carrera y contenido exclusivo que no se ve en televisión. Telemetría, cámaras onboard y radios en tiempo real permiten vivir cada GP desde cualquier ángulo, perfecto para quienes buscan una experiencia técnica y completa.

Puntos fuertes

Acceso a datos avanzados y contenido técnico único.

Onboards, repeticiones y múltiples cámaras disponibles.

A mejorar

Solo resulta útil si realmente te interesa la Fórmula 1.

Sharingful - la manera más fácil de ahorrar en suscripciones

Sharingful

Sharingful permite compartir cuentas multiusuario de forma segura y sin complicaciones. Es una herramienta perfecta para quienes quieren reducir el coste de sus suscripciones sin depender de grupos improvisados o acuerdos informales.

Puntos fuertes

Gran ahorro mensual en planes compartidos.

Ofrece prueba gratuita para probar la plataforma.

A mejorar

No es un servicio de contenido, sino un complemento para ahorrar.

¿Cuál es la mejor plataforma de streaming para ti?

Si tu prioridad son las series y el cine

Netflix: catálogo enorme y estrenos constantes

Apple TV: series premium y producciones de alto nivel

Disney+: grandes franquicias y cine familiar

Amazon Prime Video:

Si buscas deporte en directo

DAZN: fútbol, motor y grandes competiciones

Movistar+ : mejor oferta deportiva integrada

Formula 1: Todo el contenido de la Fórmula 1

Si prefieres contenido español o europeo

Atresplayer: series y programas españoles

Movistar+: producción nacional y canales temático

Si necesitas algo para toda la familia

Disney+: animación, clásicos y franquicias

Apple TV+: series aptas y de alta calidad

Si lo tuyo es ahorrar en suscripciones

Sharingful: compartir planes multiusuario de forma segura

Prime Video: mucho contenido por muy poco precio

Cómo elegir la plataforma de streaming ideal

1. Precio y promociones

Prime Video y SkyShowtime son las opciones con mejor equilibrio entre coste y catálogo. Sharingful es clave si quieres reducir gastos aprovechando planes multiusuario.

2. Variedad de catálogo

Netflix domina en número de títulos, Disney+ es fuerte en franquicias conocidas.

3. Disponibilidad en dispositivos

La mayoría funciona bien en móviles, TV y consolas, pero Netflix y Apple TV+ suelen ofrecer las apps más estables y rápidas.

4. Calidad de imagen

Apple TV+ y Disney+ sobresalen por su 4K HDR con muy buena compresión, ideal para pantallas grandes.

5. Posibilidad de compartir cuentas

Prime Video y Sharingful facilitan la gestión de perfiles y el uso compartido sin complicaciones.

6. Producción original

Netflix, y Apple TV+ lideran en contenido propio con reconocimiento internacional.