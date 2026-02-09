Este OnePlus es el mejor ejemplo de una buena relación calidad/precio: potente, completo y por menos de 280 €

Estás buscando un nuevo teléfono, pero ni quieres pagar una fortuna, ni quieres quedarte corto. ¿Cuál elegir entonces? Nosotros lo tenemos claro: el Smartphone OnePlus Nord CE5. Este móvil tiene un procesador de 8 núcleos, 8 GB de RAM, 256 GB de memoria y una pantalla AMOLED de 120 Hz que, juntos, hacen palidecer a la mayoría de su rango de precio. Su cámara Sony pone la guinda, aunque el auténtico remate es el descuento de 120 € que tiene ahora mismo.

Da igual el uso que quieras darle: va genial para editar vídeo, para hacer fotografías de calidad, para jugar, ver series o trabajar. No decepciona en ningún frente.

¿Por qué recomendamos este teléfono?

El procesador de 8 núcleos consigue un rendimiento muy superior al del resto de teléfonos que hay a este precio.

La pantalla de 6,77 pulgadas es AMOLED, va fluidísima a 120 Hz y se ve bien bajo el sol.

Su autonomía es de hasta dos días de uso continuo y tiene una carga rapidísima de 80 W.

La cámara principal es de Sony, graba vídeos y hace fotos a una calidad impresionante.

La gran promesa del Smartphone OnePlus Nord CE5 es a su vez su mayor ventaja: es potentísimo. Tiene una combinación de procesador y 8 GB de RAM que funciona sorprendentemente bien. Puedes navegar, editar vídeo, hacer fotos o jugar a videojuegos en paralelo sin problemas y, como tiene 256 GB de memoria, hay espacio de sobra para almacenar lo que necesites. ¿Lo quieres para ver vídeos sobre todo? Pues has acertado, porque tiene 120 Hz y una pantalla AMOLED que se ve genial en cualquier circunstancia, junto con una batería de 5200 mAh con la que aguanta todo el día, e incluso más, sin tener que cargar y sin problemas. Además, con su cámara de 50 MP graba vídeo a 4K y 60 FPS, con HDR para conseguir unos acabados más profesionales.

Sí, es un teléfono ideal si quieres crear contenido, es ideal si quieres jugar, es ideal si quieres navegar... En definitiva, es ideal para cualquiera.

¿Qué opinan los usuarios que lo han comprado?

Opinan que tiene un procesador que parece imposible para lo poco que cuesta, además de lo fluido que es y lo bien que se ve. Aquí puedes leer algunas reseñas reales de usuarios:

"Calidad precio, las ventajas de un oneplus y una potencia notable con un procesador que no se suele ver a este precio."

"El móvil va genial, muy fluido, la pantalla es genial, y de rendimiento y cobertura también, en el tiempo que llevo con este móvil todo me gusta.”

"Me gustó mucho, es muy rápido, lo recomiendo."

