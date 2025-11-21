Regala una piel perfecta en navidad con los sets más esperados de Collistar

En Italia, la Navidad tiene un encanto propio. El aroma del panettone recién cortado, la tradición minuciosa de los Portales de Belén napolitanos y un tercer protagonista que, desde hace años, forma parte del ritual festivo: los Xmas Sets de Collistar. Cada diciembre, estos estuches se presentan como pequeños universos de belleza pensados para regalar cuidado, bienestar y un toque de sofisticación.

Parte del atractivo de esta edición reside también en la vuelta de una alianza muy apreciada por los seguidores de la marca: la colaboración con The Bridge, la firma italiana especializada en marroquinería artesanal. Sus neceseres, reconocibles por su diseño atemporal y su atención al detalle, elevan cada set y lo convierten en un objeto que se disfruta mucho más allá de la propia cosmética.

Set Cuidado Facial: para quienes disfrutan de su ritual de skincare

Xmas Set Cuidado Facial

Este set reúne la Futura Crema Revitalizante Iluminadora (tamaño original, 50 ml), formulada para aportar vitalidad y luminosidad, acompañada de dos minitallas pensadas para completar la rutina: Gotas Mágicas Protectoras SPF50 y Solución Bifásica Desmaquillante. Una propuesta para quienes valoran la constancia y el autocuidado.

Comprar en Primor

Set Infinito Mascara: para las que buscan una mirada protagonista

Xmas Set Infinito Máscara

La Infinito Mascara Extra Negro es la pieza central del set, reconocida por su capacidad para realzar el volumen y la definición de las pestañas. Le acompaña un mini eye pencil, ideal para reforzar el trazo y aportar intensidad. Un dúo pensado para quienes disfrutan del maquillaje preciso y elegante.

Comprar en Druni

Set Icons: para las amantes de los productos estrella

Xmas Set Icons

Este estuche reúne una selección de minitallas de los productos más emblemáticos de Collistar: la Rigenera Crema Antiarrugas Alisadora, las Gotas Mágicas Autobronceadoras de Rostro, el Puro Lipstick y el Talasso Scrub Reafirmante. Una pequeña colección diseñada para descubrir la esencia de la marca a través de sus imprescindibles.

Comprar en Primor

Con estos estuches, Collistar convierte la búsqueda del regalo perfecto en una experiencia sencilla y elegante. Desde el cuidado facial hasta el maquillaje o sus best sellers, cada set combina calidad, estilo y practicidad, convirtiéndose en una opción segura para sorprender en Navidad.