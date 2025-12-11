El portátil HP que muchos expertos recomiendan para combinar productividad y ocio

¿Qué valoras de verdad cuando te planteas comprar un portátil? Probablemente que sea de una marca fiable y que el precio no se dispare es básico, pero hay más cosas que conviene mirar con lupa. Que responda bien en multitarea, que la batería aguante sin tener que estar siempre pendiente del cargador, que la pantalla sea cómoda para trabajar o ver contenido.

Claro que ponerse a comparar especificaciones puede ser un quebradero de cabeza. Por eso merece la pena fijarse en oportunidades como la que hemos encontrado en MediaMarkt, el ordenador portátil HP 15-fd0298ns que está ahora con un 24% de descuento, y es un regalo de Navidad que no falla. ¿Quieres saber más? Te contamos.

Lo mejor del HP 15-fd0298ns

Procesador Intel Core i5-1334U de 13ª generación con plataforma Intel Evo: rendimiento ágil y batería optimizada.

de 13ª generación con plataforma Intel Evo: rendimiento ágil y batería optimizada. 16 GB de RAM DDR4 y SSD de 512 GB : multitarea fluida y almacenamiento rápido con espacio de sobra.

: multitarea fluida y almacenamiento rápido con espacio de sobra. Pantalla Full HD de 15,6” con colores vivos y formato 16:9, ideal para trabajar y disfrutar multimedia.

con colores vivos y formato 16:9, ideal para trabajar y disfrutar multimedia. Gráficos Intel Iris Xe : calidad suficiente para edición ligera, videollamadas y entretenimiento.

: calidad suficiente para edición ligera, videollamadas y entretenimiento. Conectividad : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y puertos USB-C y HDMI.

: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 y puertos USB-C y HDMI. FreeDOS: libertad para instalar el sistema operativo que prefieras.

Comprar en MediaMarkt por 429€

¿Por qué elegir este modelo?

Ordenador portátil HP 15-fd0298ns

Este ordenador portátil combina potencia y eficiencia gracias a su arquitectura híbrida de núcleos. Eso se traduce en videollamadas sin cortes, ficheros que no se bloquean y la posibilidad de tener varias pestañas abiertas sin que el rendimiento se vea afectado. La pantalla Full HD aporta nitidez y comodidad visual, y el sonido con dos altavoces integrados cumple de sobra para reuniones o disfrutar de contenido multimedia.

La conectividad Wi-Fi 6 es otro punto fuerte, ofrece más velocidad y estabilidad incluso cuando hay varios dispositivos conectados en casa. Y si hablamos de autonomía, sus casi 8 horas de batería permiten trabajar o estudiar sin estar atado al enchufe.

Para quién es ideal

Este portátil encaja con quienes buscan un dispositivo versátil: estudiantes que necesitan rapidez, profesionales que trabajan en remoto, o usuarios que quieren un ordenador fiable para tareas cotidianas. Su diseño ligero y delgado lo hace práctico para llevar en la mochila, y el hecho de venir sin sistema operativo da libertad total para personalizarlo.

El HP 15-fd0298ns está disponible en MediaMarkt con un 24% de descuento y envío gratis. Una oportunidad perfecta para renovar portátil o sorprender en Navidad con un regalo muy práctico.

Este HP 15-fd0298ns combina potencia, rapidez y diseño ligero en un solo equipo. Con la oferta actual, se convierte en una opción muy atractiva.