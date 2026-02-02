Este portátil gaming tiene una RTX 5060 que destroza a la competencia por mucho menos dinero

Te has cansado de jugar con lag, de tener que pelearte con configuraciones y de tener que perderte cada vez más lanzamientos. Un problema habitual para quien juega en PC, y que puedes solucionar ahora mismo con el Portátil Gaming HP Victus 15. ¿Por qué este? Para empezar, por su dupla de Intel Core i7 y gráfica NVIDIA RTX de la gama 50, su SSD de 1 TB y sus 16 GB de RAM. Para terminar, porque todo eso ahora te sale por 420 € menos.

Es un portátil gaming centrado en videojuegos, aunque también da muy buenos resultados si lo orientas al ámbito profesional, sea para crear contenido, modelar en 3D, diseñar o incluso animar.

¿Por qué este portátil gaming?

La gráfica RTX 5060 da unos resultados brutales en cualquier videojuego que pongas.

Su pantalla IPS de 144 Hz muestra una imagen muy nítida, pero también fluidísima.

Viene con un disco duro SSD de 1 TB con espacio y velocidad de sobra.

Su batería es compatible con carga rápida: en cuestión de minutos te da horas de juego.

Portátil Gaming HP Victus 15

Lo primero que debes saber del Portátil Gaming HP Victus 15 es que no se queda a medias. Su procesador de 10 núcleos y su gráfica de la gama 50 de NVIDIA RTX te dan el rendimiento que necesitas en cualquier videojuego puntero o aplicación exigente. Usa tecnología de IA para mejorar la calidad de imagen y el rendimiento, cuenta con almacenamiento y memoria de sobra para guardar lo que necesites y abrir tantos programas como quieras (1 TB de SSD y 16 GB de RAM) y además es lo suficientemente compacto para poder llevártelo donde quieras, de hecho, tiene una batería de 70 Wh con carga rápida que se carga al 50% en solo 30 minutos. En definitiva, es ideal si pasas mucho tiempo fuera de casa y necesitas un equipo potente.

Por eso mismo, lo recomendamos tanto a los más jugones como a profesionales que buscan un ordenador potente para su trabajo sin importar dónde estén. Pocos portátiles pueden ofrecer algo como lo que ofrece este a todos los niveles.

¿Qué opinan quienes lo usan?

Los usuarios que ya tienen este portátil gaming están encantados con él por su portabilidad y su potencia. De hecho, da muy buenos resultados en cualquier tipo de uso que se le dé. A continuación puedes leer varias reseñas reales:

"Portabilidad buenísima y unas características espectaculares, lo queria para produccion musical y videojuegos."

"Este ordenador me sirve tanto para trabajar y estudiar en la universidad como para jugar a videojuegos.”

"El portátil está genial. Con tarjeta gráfica, es lo más barato que se puede encontrar de marca decente."

