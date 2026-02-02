Este portátil gaming tiene una RTX 5060 que destroza a la competencia por mucho menos dinero
El nuevo HP Victus 15 viene con un disco duro SSD de 1 TB, 16 GB de RAM, procesador intel core i7 y un descuentazo de 420 € en PcComponentes
Te has cansado de jugar con lag, de tener que pelearte con configuraciones y de tener que perderte cada vez más lanzamientos. Un problema habitual para quien juega en PC, y que puedes solucionar ahora mismo con el Portátil Gaming HP Victus 15. ¿Por qué este? Para empezar, por su dupla de Intel Core i7 y gráfica NVIDIA RTX de la gama 50, su SSD de 1 TB y sus 16 GB de RAM. Para terminar, porque todo eso ahora te sale por 420 € menos.
Es un portátil gaming centrado en videojuegos, aunque también da muy buenos resultados si lo orientas al ámbito profesional, sea para crear contenido, modelar en 3D, diseñar o incluso animar.
¿Por qué este portátil gaming?
- La gráfica RTX 5060 da unos resultados brutales en cualquier videojuego que pongas.
- Su pantalla IPS de 144 Hz muestra una imagen muy nítida, pero también fluidísima.
- Viene con un disco duro SSD de 1 TB con espacio y velocidad de sobra.
- Su batería es compatible con carga rápida: en cuestión de minutos te da horas de juego.
Portátil Gaming HP Victus 15
Lo primero que debes saber del Portátil Gaming HP Victus 15 es que no se queda a medias. Su procesador de 10 núcleos y su gráfica de la gama 50 de NVIDIA RTX te dan el rendimiento que necesitas en cualquier videojuego puntero o aplicación exigente. Usa tecnología de IA para mejorar la calidad de imagen y el rendimiento, cuenta con almacenamiento y memoria de sobra para guardar lo que necesites y abrir tantos programas como quieras (1 TB de SSD y 16 GB de RAM) y además es lo suficientemente compacto para poder llevártelo donde quieras, de hecho, tiene una batería de 70 Wh con carga rápida que se carga al 50% en solo 30 minutos. En definitiva, es ideal si pasas mucho tiempo fuera de casa y necesitas un equipo potente.
Por eso mismo, lo recomendamos tanto a los más jugones como a profesionales que buscan un ordenador potente para su trabajo sin importar dónde estén. Pocos portátiles pueden ofrecer algo como lo que ofrece este a todos los niveles.
¿Qué opinan quienes lo usan?
Los usuarios que ya tienen este portátil gaming están encantados con él por su portabilidad y su potencia. De hecho, da muy buenos resultados en cualquier tipo de uso que se le dé. A continuación puedes leer varias reseñas reales:
- "Portabilidad buenísima y unas características espectaculares, lo queria para produccion musical y videojuegos."
- "Este ordenador me sirve tanto para trabajar y estudiar en la universidad como para jugar a videojuegos.”
- "El portátil está genial. Con tarjeta gráfica, es lo más barato que se puede encontrar de marca decente."
Además del descuento de 420 € que ofrece PcComponentes, tienes la opción de financiar tu compra en varias mensualidades y recibirás tu pedido en tan solo un día con gastos de envío gratuitos. ¡Aprovecha!
