Roomba Plus 405: el robot aspirador y friegasuelos que limpia por ti y ahora baja su precio en Black Friday
De Compras
La limpieza diaria ya no roba tiempo con el Roomba Plus 405, que aspira, friega y se mantiene solo
¿Piensas que tener la casa limpia significa dedicarle horas cada semana? Eso era antes. Hoy la tecnología nos ha quitado gran parte del trabajo y lo ha hecho más sencillo, incluso más asequible, porque los robots aspiradores y friegasuelos han mejorado tanto que ya no son un lujo, sino una solución práctica para el día a día.
De hecho, el Roomba Plus 405 es uno de esos modelos que marcan la diferencia. Un dispositivo valorado por su potencia y autonomía, que ahora se puede conseguir con un 44% de descuento en El Corte Inglés por el Black Friday. Aspira, friega y mantiene las mopas limpias de forma automática durante semanas. Con este precio y estas prestaciones, cuesta imaginar una razón para seguir perdiendo tiempo con la limpieza manual.
Lo mejor del Roomba Plus 405
- Mopas giratorias DualClean con SmartScrub: fregado dos veces más profundo.
- Base AutoWash: vaciado automático hasta 75 días y lavado de mopas durante 4 semanas.
- ClearView LiDAR: mapeo rápido, cobertura completa y navegación precisa.
- Potencia de 7000 Pa para aspirar polvo, migas y pelo sin dejar rastro.
- Autonomía de 180 minutos y recarga en solo 120.
- Filtro antialérgico y bolsa de 2,5 L para mayor higiene.
- Valoraciones muy positivas en plataformas online.
Comprar en El Corte Inglés por 389€
¿Por qué elegir este modelo?
La diferencia está en los detalles. Mientras otros robots requieren vaciar el depósito cada pocos días, el Roomba Plus 405 aguanta más de dos meses sin que tengas que tocarlo. Y no solo aspira, sus mopas giratorias aplican presión y movimiento para un fregado profundo.
La navegación LiDAR es otro punto fuerte. El robot reconoce habitaciones, crea mapas claros y permite marcar zonas de exclusión para que no entre donde no quieres. Esto significa menos interrupciones y más confianza en que trabajará de forma autónoma.
Para quién resulta práctico
Este modelo encaja en hogares con suelos variados (madera, tarima, baldosas, alfombras finas) y en familias que buscan olvidarse del mantenimiento constante. También es una buena opción para quienes sufren alergias, gracias a su filtro especializado y al sistema de vaciado sellado.
Lo que más gusta
Lo que más convence es la combinación de potencia y autonomía. No se trata solo de aspirar fuerte, sino de hacerlo durante casi tres horas seguidas sin necesidad de recarga. Sumado al lavado automático de mopas, el resultado es un robot que realmente reduce tareas y aporta comodidad diaria.
El Roomba Plus 405 está disponible con un 44% de descuento en El Corte Inglés por el Black Friday, con envío gratuito y garantía de 3 años.
Comprar en El Corte Inglés por 389€
Este modelo no se limita a ser un aspirador más,: es un sistema completo de limpieza que combina aspirado potente, fregado profundo y mantenimiento automático. Aprovechar la oferta de Black Friday es una oportunidad clara para hacerse con un robot que marca la diferencia en el día a día.
