El secador de pelo perfecto si tienes una melena dañada es de Cecotec y ahora cuesta 20 € menos

Tu pelo tiene problemas y necesitas un secador que lo trate como es debido. Habrás visto que hay muchas opciones, pero, si quieres una buena recomendación para tu cabello, sin duda el Secador Cecotec IoniCare Dry&Keratin es lo que necesitas. Con tecnología iónica y diseño compacto, este secador cuida mejor tu cabello gracias a su motor Brushless y a la tecnología NutriEssence, que emite unos aceites especiales que cuidan, refuerzan y revitalizan el cabello. Te va a encantar, y más con ese precio rebajado a 69 € que tiene ahora mismo.

Es un secador de pelo perfecto para el cabello dañado pero que, en realidad, da muy buenos resultados con cualquier tipo de pelo. Sea cual sea tu caso, te va a sorprender.

¿Por qué recomendamos este secador?

La tecnología NutriEssence, que emite 7 aceites esenciales, tratando mejor el cabello.

Su generador de iones negativos, que elimina el frizz y deja el pelo mucho más suave y brillnte.

El diseño, compacto y ligero, perfecto para llevártelo a cualquier parte.

El motor brushless, que seca con rapidez y con mucho menos ruido.

Comprar en Cecotec por ( 89,90 ) 69,90 €

Secador Cecotec IoniCare Dry&Keratin

Cecotec IoniCare Dry&Keratin

Si por algo enamora el Secador Cecotec IoniCare Dry&Keratin es por su cabezal difusor. Tiene una anilla NutriEssence que, cuando se calienta, se derrite muy poco a poco, liberando 7 aceites que se extienden por todo el pelo durante el secado, consiguiendo que quede más suave, brillante, menos encrespado, protegido, fortalecido, reparado y con más vitalidad. Hace todo eso a la vez que emite iones negativos para eliminar el frizz y dejar tu pelo sin nada de estática. Un tratamiento completísimo con un sutil aroma para tu cabello y un secado mucho más rápido y menos ruidoso gracias a su motor. Suma a eso su diseño tan compacto, que sorprende para lo potente que es, y tienes un secador con razones de sobra para arrasar como lo está haciendo.

Este modelo de Cecotec es un secador de pelo que encaja con cualquier melena, sea más o menos delicada. Si buscas un secador para viajar, sin duda es un acierto total, pero también lo es si quieres uno para el día a día.

¿Qué opinan los usuarios que lo tienen?

Basta con echar un vistazo a las reseñas de usuarios de este secador para ver que están contentísimos con él, sobre todo por su tamaño y su potencia. Puedes ver algunas valoraciones reales a continuación:

"Su tamaño es justo para ser un secador de uso diario y para ser un secador de poder llevarte comodamente dentro de la maleta. Mi pareja lo ha usado unos días y está encantada con lo manejable que es."

"La mejor compra del año que he hecho. El aceite deja el pelo más nutrido, brillante y con aroma tras el secado, lo cual se nota respecto a secadores básicos.”

"Seca el pelo bastante rápido para lo compacto que es y no pesa nada, resulta super cómodo de usar. Mi novia lo usa a diario y está encantada."

Comprar en Cecotec por ( 89,90 ) 69,90 €

Aprovecha esta oferta y recibirás el secador en un plazo máximo de 3 días, con gastos de envío gratuitos, y facilidades para la cancelación o devolución en caso de problemas. Además, viene con garantía de 3 años.