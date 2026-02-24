La silla de coche que tu hijo podrá usar desde bebé hasta los 12 años es de Babyauto y está rebajada un 40%

Estás a punto de pegar la pegatina de bebé a bordo en tu coche, pero antes tienes que buscar una buena sillita para llevarlo. Hay muchos modelos pensados para diferentes tamaños, aunque, si no quieres complicarte, lo mejor que puedes hacer es buscar uno como la Silla de coche Babyauto Xperta i-Size 360. Está pensada para acompañar desde los 0 hasta los 12 años, con anclaje Isofix y ajuste giratorio para adaptarse a cualquier sentido y a la estatura de tu hijo desde que nace hasta que ya no necesita silla. Es más que una buena compra, una compra inteligente, y más ahora que está rebajada a 191 €.

Esta silla de coche va genial para cualquier etapa infantil. Además, al ser tan fácil de colocar, no tendrás problemas en quitarla o ponerla incluso si cambias de coche. Son todo comodidades.

¿Por qué recomendamos esta sillita para coche?

Rotación 360º para poder colocar al niño sin esfuerzo y poder usarla desde que es bebé.

Hasta 105 cm a contramarcha, ideal para los primeros años.

Hasta 150 cm en el sentido de la marcha.

El ajuste Isofix + Top Tether hace que se agarre con total estabilidad.

Comprar en El Corte Inglés por ( 319 ) 191,40 €

Silla de coche Babyauto Xperta i-Size 360

Mientras la mayoría de sillitas de coche para bebés se tienen que cambiar al poco tiempo, la Silla de coche Babyauto Xperta i-Size 360 está pensada para durar muchos años. Es un sistema multietapa que se va adaptando al crecimiento del niño sin perder ni un ápice de seguridad, por eso se puede usar tanto a contramarcha como en el sentido de la marcha, con estaturas de hasta 150 cm en este último caso. Tu peque podrá sentarse en ella durante toda su infancia, y con la seguridad que brinda el sistema Isofix, aderezada con la comodidad de todos los acolchamientos y ajustes que trae este asiento. Además, es muy fácil de colocar, ya que solo tiene que ir al anclaje Isofix del coche y listo, sin complicaciones ni pérdidas de tiempo.

Aguanta, se adapta y es muy fácil de limpiar. Si no quieres gastar más de la cuenta y buscas una silla de coche que dure muchos años, aquí la tienes.

¿Qué opinan los padres?

Como los bebés no pueden comentarlo, las opiniones de los padres importan, y lo cierto es que son muy positivas. Lo que más destacan reseñas como las que puedes leer a continuación es que es una silla muy cómoda y fácil de instalar, y que además es fácil de limpiar:

"La silla es ideal, nunca se queda pillado en el giro, se reclina lo suficiente para que al dormirse no se muevan, en especial no se va la cabeza hacia delante. Y es muy fácil de limpiar."

"Cómoda y fácil de instalar, eso sí pesa al cogerla, buenos materiales y el bebé va súper cómodo.”

"La silla es muy fácil de montar y con el sistema Isofix y el top tether queda fijada perfectamente. Lo más importante es que el bebé va comodísimo (se duerme nada más sentarlo) y es muy segura."

El Corte Inglés asegura un plazo de entrega aproximado de una semana, con la opción de que el envío sea gratuito si eres miembro de El Corte Inglés PLUS.