Si ves esta tele OLED de LG en movimiento, no podrás volver a mirar tu antigua TV de la misma forma: ¡Llévatela con un descuento del 50%!

Si estás buscando una nueva televisión para el salón, has llegado al lugar indicado. La Smart TV LG OLED evo AI C5 trae lo mejor de la casa, con su panel OLED de 65 pulgadas, tecnología HDR, Dolby Atmos, 144 Hz y sistema operativo puntero, por la mitad de precio. Es una oferta que no vas a poder rechazar cuando conozcas mejor lo que ofrece esta tele.

Porque no exageramos: vale para todo. Tanto si quieres ver los últimos estrenos de Netflix, como si quieres jugar en tu PS5 Pro sin perder ni un ápice de calidad o respuesta, o incluso revivir reposiciones de Cine de Barrio. Da igual, todo en ella luce mejor, mucho mejor.

Por qué te lo recomendamos

El panel OLED evo consigue unos colores increíbles y mucho más brillo. Todo se ve de cine en ella.

Su procesador con IA es mucho más inteligente y logra mejorar la calidad de cualquier contenido con mejores resultados que la mayoría de televisores.

Su sistema oeprativo se actualiza anualmente, con más funciones, más apps y más facilidades.

Si te gustan los videojuegos, es la mejor por calidad, fluidez y contrastes.

Comprar en El Corte Inglés por ( 2799 ) 1399€

Smart TV LG OLED evo AI C5

Smart TV LG OLED evo AI C5

Si alguna vez has visto una imagen en una tele OLED y te ha dejado sin palabras, con la Smart TV LG OLED evo AI C5 vas a vivir eso multiplicado por mil. Este modelo de 65 pulgadas consigue un negro impecable y ofrece unos contrastes que hacen que cualquier cosa en ella se vea incluso mejor que en cines. La tecnología que usa, junto con su procesador con IA, mejora la calidad de imagen de todo, desde contenido antiguo hasta videojuegos, para que disfrutes de una experiencia única. Además, a nivel de sonido no se queda atrás, ya que cuenta con Dolby Atmos para envolverte y, si tienes una barra de sonido LG compatible, se coordina automáticamente con ella para conseguir un efecto 3D bastante sorprendente. ¿La guinda del pastel? Su sistema operativo con IA, compatible con altavoces inteligentes y apps de envío de señal desde el móvil para convetirla en un centro multimedia y de streaming perfecto. Y, si la quieres para jugar, con sus 144 Hz, su VRR y las tecnología de NVIDA y AMD no te va a decepcionar.

Da igual para lo que quieras esta smart TV. Enamora a cualquiera, tanto al cinéfilo empedernido como al gamer que mira con lupa hasta el último píxel. Por calidad, respuesta y experiencia, es de las mejores que vas a encontrar.

¿Qué opinan quienes la tienen en casa?

Que sorprende por mucho que hayas oído hablar bien de ella. Prácticamente todas las reseñas de usuarios destacan su calidad de imagen y lo bien que maneja los colores, sobre todo en cine y gaming. Aquí puedes leer algunas:

Lo que más destacan quienes han usado este colorete es lo bonito que es su color y que se puede usar también como sombra de ojos. Aquí tienes algunas reseñas reales:

"Es una pedazo de TV, dudo mucho que nadie pueda sentir la necesidad de devolverla porque no le guste."

"La calidad de imagen para un tamaño tan espectacular de pantalla es impresionante, con unos colores y contrastes remarcables."

"Por muchas expectativas que tengas de esta tele, cuando la tienes delante se quedan todas cortas.

Impresionante calidad de imagen con contenido nativo 4K y HDR, tanto películas como juegos."

Comprar en El Corte Inglés por ( 2799 ) 1399€

Además del servicio de entrega gratuito, El Corte Inglés te ofrece la retirada de tu antiguo televisor totalmente gratis, junto con opciones de financiación para que puedas afrontar mejor esta compra. Te da todas las facilidades posibles.