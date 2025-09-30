Esta smart TV Philips de 73" está rebajada a mitad de precio ¡solo durante los Días Naranjas de PcComponentes!

Ver películas, series o deportes en un televisor de gran tamaño nunca había sido tan envolvente. El Philips LED 75PUS7000 de 75 pulgadas combina una pantalla gigante, resolución 4K Ultra HD y un sonido Dolby Atmos envolvente para que cada momento frente a la televisión se sienta como si estuvieses en el cine. Cada escena, ya sea un partido, una película o una serie, cobra vida gracias a Pixel Precise Ultra HD, HDR10+ y Micro Dimming, que ofrecen colores vivos, negros profundos y un contraste realista incluso en escenas con mucha oscuridad o iluminación intensa.

Además de la imagen, el Philips 75PUS7000 destaca por su facilidad de uso y conectividad. Con su sistema operativo Titan OS, puedes acceder en segundos a Netflix, Disney+, Prime Video o YouTube, sin necesidad de dispositivos adicionales. Los puertos HDMI 2.1 con VRR y ALLM, junto con la compatibilidad con Google Home, Alexa y Apple Home, permiten integrar tu smart tv en cualquier espacio, ya sea para entretenimiento, gaming o como centro multimedia conectado.

Ahora, este modelo forma parte de los Días Naranjas de PcComponentes (hasta el 12 de octubre), lo que significa que puedes conseguirlo con un descuento del 50%. Además, PcComponentes lanza ofertas flash diarias, perfectas para aprovechar oportunidades únicas y actualizar no solo tu televisor, sino también los monitores, el portátil, smartphone y otros dispositivos esenciales para tu hogar o entretenimiento. Para mayor comodidad, también ofrecen financiación hasta 24 meses sin intereses, instalación de dispositivos y asistencia remota.

El Philips 75PUS7000 es la experiencia completa de cine, series, deportes y gaming en casa. Gracias a los Días Naranjas de PcComponentes, ahora es más fácil y económico que nunca llevar esa experiencia a tu salón. ¿Quieres saber todo lo que tiene para ofrecerte? ¡Sigue leyendo!

Lo mejor del Philips 75PUS7000

Pantalla LED de 75 pulgadas en 4K Ultra HD con Pixel Precise Ultra HD : claridad y detalle en cada escena.

: claridad y detalle en cada escena. HDR10+ y Micro Dimming : contraste más real, negros profundos y colores vivos.

: contraste más real, negros profundos y colores vivos. Sonido Dolby Atmos y DTS:X de 20 W : experiencia envolvente sin necesidad de barra de sonido externa.

: experiencia envolvente sin necesidad de barra de sonido externa. Smart TV Titan OS : acceso directo a apps como Netflix, Disney+ o YouTube.

: acceso directo a apps como Netflix, Disney+ o YouTube. Conectividad completa : WiFi ac, Bluetooth 5.2, 3 HDMI 2.1 con eARC, VRR y ALLM, más 2 USB.

: WiFi ac, Bluetooth 5.2, 3 HDMI 2.1 con eARC, VRR y ALLM, más 2 USB. Compatible con Google Home, Alexa y Apple Home para control por voz.

¿Por qué elegir este modelo?

Smart TV Philips

El primer motivo es la pantalla de 75 pulgadas con resolución 4K Ultra HD. Cada serie, película o partido se ve con un nivel de detalle que modelos más pequeños simplemente no ofrecen. La combinación de Pixel Precise Ultra HD, HDR10+ y Micro Dimming asegura colores vivos, negros profundos y contraste realista incluso en escenas oscuras o muy iluminadas.

En segundo lugar está el sonido. Muchos televisores grandes pierden fuerza en este apartado, pero el Philips 75PUS7000 integra Dolby Atmos y DTS:X de 20 W, generando un audio envolvente 3D que evita la necesidad de altavoces adicionales. Cada efecto sonoro, diálogo o nota musical se percibe con claridad y precisión.

¿Para quién es el Philips 75PUS7000?

Este televisor es ideal para quienes buscan una experiencia completa en casa. Perfecto como cine familiar, pantalla para videojuegos gracias a sus puertos HDMI 2.1 con VRR y ALLM, o centro de entretenimiento conectado con aplicaciones y asistentes de voz. También es adecuado para quienes quieren simplificar su espacio, integrando todo en un solo dispositivo sin depender de consolas, barras de sonido o reproductores externos.

Con el 50% de descuento en PcComponentes, el Philips 75PUS7000 se convierte en una oportunidad única mejorar exponencialmente tu salón. La financiación hasta 24 meses sin intereses y servicios como instalación de dispositivos y asistencia remota hacen que cambiar tu televisión sea cómodo y seguro.

Este modelo no es solo un televisor, es la experiencia completa de cine, series, deporte y gaming en casa, todo en un solo dispositivo. Y ahora puedes aprovechar los descuentazos de hasta el 60% en los Días Naranjas para mejorar tu salón con tecnología puntera.