El pádel seguirá siendo el deporte de moda en 2026: estas son las zapatillas Puma perfectas para regalar (o regalarte)

El pádel lleva varios años siendo el deporte de moda y todo apunta a que lo seguirá siendo también en 2026. ¿Los motivos? Solo necesitas una pala, unas buenas zapatillas de pádel, tu chándal favorito y la compañía de quien tú quieras. Además, lo puedes practicar en cualquier momento, incluso de viaje, y sin necesidad de tener una forma física brillante.

Aunque no hay falta ser profesional, tener unas zapatillas de pádel decentes mejora la comodidad, ayuda a conseguir esos movimientos rápidos y giros, y también previene lesiones. Por eso, para ti o para regalar a un fan del pádel, hemos fichado las zapatillas de hombre NOVA Smash Puma rebajadas un 30% en las ofertas para regalar de El Corte Inglés. ¡Un chollo!

Puntos fuertes de estas zapatillas Puma

Amortiguación ligera que devuelve la energía en cada pisada.

Agarre optimizado que facilita los giros y cambios de dirección.

Parte superior resistente pensada para un uso intensivo.

Transpiran para mantener la comodidad durante todo el partido.

Así son las NOVA Smash de Puma

Las NOVA Smash de Puma son unas zapatillas de pádel perfectas para jugadores que se mueven mucho por la pista y que quieren esa agilidad necesaria en el deporte, sin dejar a un lado la estabilidad. Lo que más convence a quienes ya la tienen es la mediasuela con espuma EVA que convierte los impactos en una pisada reactiva.

¿El resultado? Más energía y menos fatiga en partidos largos. Además, toda la zapatilla está hecha para aguantar el ritmo del pádel más exigente, los partidos y entrenamientos. Y a esto se le suman las capas inferiores de malla transpirable para que el pie respire en cualquier época del año.

¿Por qué el pádel seguirá estando de moda en 2026?

Porque es un deporte accesible, social y de bajo impacto en comparación con otras disciplinas. No es necesario tener muy buena forma física para empezar, se adapta a diferentes edades y permite ir subiendo de nivel con la práctica. Por tanto, lo eligen muchas personas que quieren empezar a practicar deporte y buscan una disciplina que les enganche desde el principio.

Además, la barrera de entrada es relativamente baja. Solo necesitas reunir a tres amigos o, en el peor de los casos, también se puede jugar en pareja. El equipamiento tampoco es muy amplio, porque puedes empezar con ropa de deporte, unas zapatillas de pádel rebajadas como estas de Puma y una pala básica. ¿Te animas?

Si todo lo anterior encaja contigo o con alguien que conoces, aprovecha que estas zapatillas de pádel Puma están rebajadísimas por poco tiempo en El Corte Inglés. Y disponibles desde la talla 39 hasta la 46.