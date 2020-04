La ACB decide su futuro

Los clubes de la ACB se reúnen hoy, telemáticamente, para tratar de consensuar una solución a la temporada 2019-20 y un tránsito, lo menos traumático posible, a la próxima. Se trata de encontrar la solución menos mala, para la mayoría al menos, porque buena es imposible. Para empezar, nadie sabe cuándo se podrá volver a la actividad física y lo que parece claro es que, sea cual sea la fórmula que se adopte, será a puerta cerrada, sin público en las gradas.

Desde el momento en que el Gobierno levante las medidas restrictivas para la práctica deportiva, suponiendo que se pueda hacer en grupo, los equipos necesitarán un mínimo de dos o tres semanas para alcanzar el nivel físico y técnico imprescindible para competir.

Y las fechas siguen corriendo. Se ha hablado en este tiempo de muchos escenarios, de que no haya descensos, de que podría haber dos ascensos y pasar el próximo año a una Liga con veinte equipos, algo que parece extraño cuando hace unos años el deseo de los grandes era de reducir a 16 los participantes para aliviar la carga por los partidos europeos. También se barajó la posibilidad de celebrar una Final a Ocho en concentración, en Canarias. De jugar directamente unos play off de octavos de final, al mejor de tres victorias, también en una sola ciudad.

Parece claro que no habrá descensos y queda por ver qué pasa con los equipos de LEB Oro

Todo sigue en el aire porque no hay fechas previstas y nadie sabe si alguno de estos planes podrá llevarse a término. El Fuenlabrada y el Estudiantes estarían de acuerdo con la propuesta de que no hubiera descensos, al ser los más expuestos y quizá el resto podría aceptar los play off de octavos de final, aunque sus objetivos son bien distintos. Otra posibilidad filtrada en las últimas horas es que, sin descensos, los 12 primeros jugaran en dos grupos de seis y los primeros se enfrenaran en una final por el título de campeón. Es lo que cobra más fuerza pese a la negativa de clubes como el Coosur Real Betis.

Pero también habrá que ver con qué plantilla podría contar cada equipo, porque muchos extranjeros se han marchado a sus respectivos países y está por ver si quieren y pueden volver. Y si el club quiere que vuelvan, por aquello de la economía. La asignación de las plazas europeas parece un tema menor en estos momentos, dado que en la Euroliga Real Madrid, Barcelona y Baskonia tienen sitio fijo y que la opción del Valencia se dilucidará en la propia competición europea. Las plazas de Eurocup y Liga de Campeones FIBA serán, a todas luces, una cuestión económica y no parece que vaya a haber mucha discusión, por falta de candidatos, aunque en el caso de la Eurocup siempre se decidió por la clasificación.

Después está el asunto de los contratos de los jugadores, de cuándo acaban y de cuándo se puede fichar. De cara a la próxima temporada, los clubes van a tener que rebajar sus presupuestos para intentar cuadrar las cuentas tras las pérdidas de ésta. Y tampoco está nada claro que se pueda empezar con público en las gradas y viajar con normalidad. Además, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en el verano de 2021 constriñen el calendario y no permite empezar demasiado tarde la próxima campaña. Un auténtico lío.