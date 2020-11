Derrota del Cajasol en el 'tie-break' ante el recién ascendido CV Sayre (3-2)

El Cajasol Voley Dos Hermanas llegaba de nuevo a Gran Canaria para enfrentarse a CV Sayre CC La Ballena. A pesar de ser un partido ante un recién ascendido, era de alta dificultad para las nazarenas, ya que el conjunto de Gran Canaria había hecho de su pabellón un fortín, consiguiendo buenos resultados ante equipos de la zona alta de la clasificación.

Comenzaba el primer set en el Centro Insular de Deportes con el conjunto canario totalmente volcado en ataque y con una intensidad defensiva muy alta. Cajasol empataba a dos en el inicio del juego, pero a partir de ahí CV Sayre se fue despegando de Cajasol cada vez más. Magú pedía tiempo muerto pero sus jugadoras no lograban reaccionar al estilo de juego que imponía el conjunto canario. Sara Esteban y la colombiana Wanda hacían mucho daño desde el exterior a la defensa de Cajasol. El primer set fue bastante rápido ya que CV Sayre consiguió una ventaja de hasta 8 puntos. Las canarias vencían por 25-13 el primer set.

El inicio del segundo set seguía con la misma dinámica que el primer juego. Sayre mostraba un magnífico nivel en bloqueo, forzando el error de Cajasol en cada jugada ofensiva de las nazarenas. Desde el principio marcó una clara ventaja las canarias, poniéndose en los primeros puntos 7-3 por encima de Cajasol. Magú pedía el primer tiempo muerto del segundo juego para buscar una vez más la reacción de Cajasol Voley Dos Hermanas si querían luchar por los puntos en el Centro Insular de Deportes. Tras el tiempo muerto el conjunto nazareno conseguía un parcial de 0-2 para recortar la distancia con las canarias a 3 puntos. Las nazarenas empezaban a despertar en tierras canarias en el segundo set, aumentando su parcial 0-3 con un bloqueo de Winderlys Medina.

Poco a poco Cajasol recortaba la distancia de las canarias, poniéndose 10-8. Continuaba el set y se mantenía la ventaja de dos puntos arriba para CV Sayre con 13-11 en el marcador. Cajasol recortaba a uno la distancia en la mitad del segundo juego tras el cambio en la intensidad de las nazarenas. Winderlys Medina pegaba duro y provocaba el block-out en el bloqueo de CV Sayre para el 14-13. Las pupilas de José Manuel González Magú aumentaron su plus defensivo y conseguían igualar el set a 14 con un bloqueo de Judith Porras. El bloqueo se convirtió en el pilar ofensivo de Cajasol, logrando igualar de nuevo el set 17 a 17. CV Sayre volvía a despegarse con un parcial de 0-2 pero Cajasol empataba con Judith Porras al saque.

Cajasol se adelantaba en los puntos finales del segundo juego con un block out propiciado por Flor Wolkowyski, poniendo el 21-22 en el luminoso del Centro Insular de Deportes. Empataba Sayre con un magnifico punto de Wanda, la mejor jugadora de las canarias, pero Carla Moreira volvía a poner en ventaja a Cajasol con 22-23. Las canarias volvían a empatar el set tras un buen punto de raza por parte de ambas escuadras, demostrando gran nivel defensivo. Tras un error no forzado de Sayre, Cajasol se ponía con punto de set tras hacer una buena remontada. Un segundo error no forzado de Sayre hacía que el balón saliera fuera y la escuadra nazarena se hacía con el segundo set por 23-25 para empatar el partido 1-1 en el Centro insular de deportes.

Con el empate en el marcador y tras la reacción de Cajasol, el tercer set comenzaba con un CV Sayre tirando de orgullo para volver a conseguir la ventaja en el marcador. Cajasol anotó el primer punto del juego, pero a partir de ahí las canarias consiguieron un parcial de 8-0 con Wanda al saque. De nuevo los altibajos de Cajasol le estaban jugando una mala pasada durante el partido. Magú daba entrada a Jimena Gayoso por Flor Wolkowyski ya que sus jugadoras tras un buen segundo set estaban volviendo al juego del primero. Magú hacía ver a que tenían que encontrar una regularidad en su juego si querían sacar puntos ante CV Sayre, pero no conseguían buscar la solución para parar las ofensivas de las locales.

Las canarias seguían aumentando su ventaja con un parcial de 10-0. El conjunto de gran canaria forzaba una y otra vez el block-out en el bloqueo de las nazarenas. Un gran nivel defensivo de las canarias dificultaba la reacción de Cajasol. Sumado a numerosos errores no forzados de las jugadoras de Dos Hermanas daba como resultado el 18-6 del tercer set para CV Sayre. Irreconocible las nazarenas en este tercer set, finalizando con 25-9 para las canarias que ponían el 2-1 en el Centro Insular de Deportes.

Las pupilas de José Manuel González Magú arrancaban el cuarto set con un parcial de 0-3 en el luminoso, haciendo que el entrenador de CV Sayre pidiera tiempo muerto para reordenar a las suyas. De nuevo otra nueva cara de Cajasol que de set a set parece cambiar por completo. Continuaba el juego y la escuadra nazarena aumentaba su ventaja frente a CV Sayre con 2-8 en el marcador. Las jugadoras de Dos Hermanas reaccionaban y de qué manera al vendaval canario del tercer set, luchando para forzar el te break y puntuar en una de las pistas más complicadas de la Superliga Iberdrola frente a un rival con los mismos puntos en la tabla. Sayre recortaba diferencias en el luminoso, conservando Cajasol una ventaja de +5 con 5-10 en el marcador. Sara Esteban anotaba un saque directo para el conjunto canario y Magú pedía tiempo muerto por primera vez en el cuarto set.

Se acercaban los puntos finales en el cuarto set y Cajasol seguía manteniendo una buena ventaja de +4 con 12-16. Las nazarenas mejoraron en recepción y bloqueo frente a un CV Sayre que no se daba por vencido. Las canarias lograban un parcial de 0-4 y reducían la ventaja a +1, pidiendo Magú tiempo muerto. Tras la reanudación las nazarenas frenaron la reacción canaria y les respondieron con un parcial de 0-4 para poner en el luminoso el 15-20. Los errores no forzados de CV Sayre hacían que Cajasol siguiera manteniendo su ventaja con 17-22 en los puntos finales del juego. El entrenador del conjunto canario daba entrada a María Sevillano al saque, recortando distancias para ponerse 20-22. Jimena Gayoso tiraba del carro de Cajasol y con un buen ataque ponía el 20-23. No se daba por vencido el CV Sayre y anotaba el 21-23. Un mal bloqueo de las canarias hacía que Cajasol se pusiera con punto de set con una ventaja de +3. Wanda salvaba la bola de set para Cajasol y anotaba el 22-24. Sacaba la colombiana, pero una buena recepción llegaba a las manos de Meriyen Serrano que “hundía” la bola en terreno canario para forzar el tie break ganando el cuarto set por 22-25.

Igualdad y muchos nervios al comienzo del tie break en el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria. CV Sayre recuperó su nivel en bloqueo, tocando cada ataque de Cajasol y dificultando los puntos al conjunto nazareno. La ventaja era mínima para las canarias con 3-2 en el marcador. Carla Moreira bloqueaba el ataque de Sayre y ponía tablas en el tie break. Un parcial de 0-3 para el conjunto canario ponía a CV Sayre 6-4 arriba en el quinto set. Magú pedía tiempo muerto para volver a organizar a sus jugadoras y frenar la dinámica de las locales. En la mitad del tie break, CV Sayre vencía por 8-5 a la escuadra de Dos Hermanas. Un punto de Winderlys Medina y un fallo en la rotación del conjunto canario en el saque de Cajasol hacía que las nazarenas recortaran la distancia y se pusiera a un solo punto con 8-7 en el luminoso. Dos errores no forzados de Cajasol hacían despegar la ventaja de CV Sayre con 11-8. Las canarias vieron muy cerca la victoria y no dieron tregua a las sevillanas que no lograban reaccionar. Finalmente, CV Sayre venció en el tie break por 15-9 con un saque directo de la capitana canaria. Punto de raza de un Cajasol Voley Dos Hermanas que no se dio por vencido nunca y que forzó un tie break para conseguir un punto en el Centro Insular de Deportes.