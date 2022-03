Andy Murray donará sus ganancias del resto del año a los niños de Ucrania

El tenista británico Andy Murray donará todas las ganancias de lo que queda de año a los niños afectados por la invasión rusa de Ucrania. El británico ha apelado al resto de ciudadanos a que colabore con donaciones para Ucrania.

El que fuera número uno del mundo y ganador de tres Grand Slams aseguró que hay más de 7,5 millones de niños en peligro por el conflicto en Ucrania. El dinero está destinado a usarse para suministros médicos y suplementos para el desarrollo de la infancia.

"Es vital que su educación continúe, por lo que Unicef está trabajando en que los niños que han sido desplazados puedan acceder a ella, así como apoyando la reconstrucción de escuelas dañadas", dijo Murray, que es embajador de Unicef en el Reino Unido.

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8 Children in Ukraine need peace - now. 🇺🇦 🙏 3/3