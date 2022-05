El Betis Futsal no es capaz de escapar del infierno (2-2)

El Betis Futsal desperdició una nueva oportunidad de abandonar los puestos de descenso en la Primera División LNFS al quedarse únicamente en un empate en su visita al Osasuna Magna, que ya no se jugaba nada. Los verdiblancos no aprovecharon oportunidades clarísimas para marcar en los instantes finales y se tuvieron que conformar con un 2-2 que no les sirve para salir de la zona peligrosa en la que están metidos desde hace muchas jornadas.

La recta final del encuentro fue un compendio del estado de ansiedad que afecta al Betis Futsal desde hace varias jornadas. Un disparo desde su portería del guardameta Sarmiento parecía que entraba ya cuando el Osasuna Magna jugaba con la meta vacía. Pero la pelota no quiso entrar y se estrelló en el poste cuando el gol parecía cantado.

Lo mismo sucedió en una última jugada de Lin, que era repelida en última instancia por el meta local cuando ya parecía que iba a llegar el 2-3 o en otra acción salvada por un defensa después de un duro disparo de Cléber también a portería vacía que parecía que se convertiría en el gol definitivo.

Los verdiblancos no eran capaces en esas acciones finales de desequilibrar el marcador a su favor y ahora deberán estar muy pendientes del partido que el domingo disputarán el Futbol Emotion Zaragoza y el Jimbee Cartagena (13:00). Los maños están igualados a puntos en estos momentos con el Betis Futsal, pero tienen este choque por disputar correspondiente a la penúltima jornada. En caso de triunfo local, el descenso sería matemático por el average particular (5-4 favorable a los verdiblancos y 4-2 para los maños), pero hay que tener en cuenta que el equipo cartagenero es el segundo clasificado en estos momentos de la liga.

Es la esperanza a la que aún se agarra un Betis Futsal que no ha podido pasar del empate en las tres últimas citas que ha disputado, entre otras cosas porque ha tenido que jugar dos últimos encuentros en apenas dos días, contra el Movistar Inter y el Osasuna Magna.

Incluso así, los verdiblancos, con muchos futbolistas canteranos en sus filas, se hicieron acreedores a haber ganado este último choque en tierras navarras, pero las circunstancias les fueron esquivas en todo momento, sobre todo en los instantes finales. Particularmente llamativo fue el gol de tacón de Juanan para colocar el momentáneo 1-2 en el marcador.