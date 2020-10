El jinete sevillano Francisco Gaviño no ha tenido una buena actuación en el arranque del Campeonato del Mundo para caballos jóvenes que se está disputando en la localidad francesa de Le Lion d'Angers. En la prueba de doma clásica para los ejemplares de seis años, con la que arrancaba el certamen hípico, Gaviño ha concluido en la trigésima cuarta posición después de totalizar 40.7 puntos al finalizar su su actuación montando a 'Ultrasource del Cerro'.

El joven 'rider' no estaba nada satisfecho al finalizar el recorrido, aunque siempre con la puntualización de que ésta es la prueba en la que suele obtener peores notas en los concursos en los que ha tomado parte. Eso sí, los resultados han sido peores que los registrados durante la presente temporada, ya que desde que arrancara el curso después del parón por la pandemia, Gaviño había sido capaz de rebajar en 10 puntos el nivel con el que comenzó el año, que fue bastante parecido al que ha obtenido en la pista de Le Lion d'Angers.

El hecho de que fuera el primer jinete en concursar a lo largo de la mañana de este viernes fue considerado por Gaviño como un motivo para este decepcionante resultado. "El caballo parecía bastante frío y eso se ha notado mucho, ha sido un poco raro todo, pero bueno, así es el deporte y como tal hay que afrontarlo. Hay que tratar de revertir la situación y aún quedan otras dos pruebas para mejorar".

La actuación del jinete con 'Ultrasource del Cerro' lo ha dejado muy lejos de las primeras posiciones, que están ocupadas por el británico Tom McEwen, con 'Mhs Brown Jack', que totalizó 26.6 puntos; la alemana Ingrid Klimke, con 'Cascamara', con 27.4 puntos; y la neozelandesa Samantha Lissington, con 'Ricker Ridge Ricochet', que sumó 29.1 puntos. El primer jinete español fue Antonio Cejudo, con 'Gallega HSM', que concluyó en la decimotercera posición con 32.8 puntos.

De cualquier manera, Gaviño, que está clasificados para los Juegos de Tokio, no perdía la ilusión por este Campeonato del Mundo y apuntaba que actualmente los porcentajes de la doma clásica han disminuido en la valoración global. Por ello, seguía pensando en la opción de mejorar y nada más concluir su recorrido de doma clásica se dirigía con celeridad a estudiar el cross, que tendrá lugar en la mañana de este sábado.

"Es cierto que la doma no ha salido bien, no hemos tenido una buena prueba, el caballo estaba un poquito frío con las temperaturas que tenemos aquí y ha sido un poco complicado con el contacto. Estamos atrás en la clasificación, pero esto son tres pruebas, la doma cada vez cuenta menos, porque el coeficiente de la doma ha disminuido desde hace unos años y, por tanto, la importancia del resultado es menor. Aunque esto no esconda mi decepción es así. Me da pena porque el caballo venía haciendo una progresión muy favorable todo el año, empezamos en este nivel y habíamos rebajado 10 puntos en septiembre", apunta Gaviño en su primera valoración.

Pero no pierde la esperanza el jinete de la calle O'Donnell, "porque todavía queda mucho concurso. Estas cosas pasan, hay días que salen las cosas bien y otros días no. El deporte es así, hay que mirar al día siguiente. Mañana es el día de cross y el domingo el de saltos, que es lo que mejor se nos da a los dos. Vamos a intentar hacer un buen papel mañana, estamos concentrados y esta tarde seguiremos estudiando el recorrido de mañana".