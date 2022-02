Octavo maratón femenino de la historia y decimotercero masculino

Mañana pletórica para el deporte popular en Sevilla y con una dosis de élite de altísimo nivel para completar un día espectacular con la XXXVII edición del Zurich Maratón de Sevilla. Había muchas ganas de disfrutar de una fiesta así, de poder vivir una explosión de júbilo de este nivel después de que la anterior edición tuviera que ser suspendida debido a las consecuencias de la pandemia y el retorno no defraudó. Al contrario, respondió a todas las expectativas creadas con la ambiciosa apuesta de la organización. Tres récords de los cuatro que se buscaban fueron cayendo y sólo el esfuerzo de Marta Galimany para batir el ya persistente récord de España femenino de Ana Isabel Alonso no tuvo éxito. Sí entraron en la historia los nombres de Alemu Megertu, Asrar Abderehman y Ayad Lamdassem. Ha sido el octavo maratón más rápido de todos los tiempos en las mujeres y el decimotercero en los hombres.

Son tantas las cosas que brillaron con fuerza en este Zurich Maratón de Sevilla que se corre el riesgo incluso de que todas se agolpen. Necesario, pues, coger el bisturí para la disección pertinente en el orden de trascendencia. Aunque la marca de Lamdassem fuera lo más emotivo por el hecho de que su protagonista fuera español, hay que ir sin premura a la más importante en el universo atlético mundial. La etíope Alemu Megurtu situaba al Zurich Maratón de Sevilla como el octavo de la historia por su marcón en la prueba femenina. 2 horas, 18 minutos y 52 segundos totalizaba la ganadora, nada más y nada menos.

No fue nada extraño después de comprobar los tiempos que se iban registrando en la carrera de las mujeres. Con una liebre impresionante por su fiabilidad en todos los tiempos de paso, estaba claro que, de no producirse una debacle inesperada, el registro iba a ser histórico. Fueron cayendo por el camino algunas de las favoritas hasta que todo se quedó en un duelo entre Megertu y Sisay Meseret Gola, también etíope, pero ésta no pudo aguantar más el ritmo entre el kilómetro 35 y el 40 y ya todo dependió de Megertu.

No falló, en absoluto, y su registro está a la altura de los más grandes, de los llamados ‘majors’, que es como se conoce a los mejores maratones del mundo y también de los que se tardará un tiempo en ser superados en Sevilla. Por debajo de las dos horas y 19 minutos. 2:18.52. Megertu ya sabía lo que era ganar el Maratón de Roma en 2019 e incluso había quedado quinta en Londres en 2020, pero su mejor registro estaba en 2:21.10, por lo que su mejora se iba por encima de los dos minutos. Eso sí, nada que ver con los más de cuatro minutos que le restaba en Sevilla a los 2:23.13 establecidos por Juliet Chekwel en la última edición de 2020.

La calculadora de Lamdassem

El segundo personaje del día era, sin duda, Ayad Lamdassem. El corredor español llegaba a Sevilla casi de rebote después de que no hubiera podido correr en Japón y decidiera junto a su mánager, el omnipresente Miguel Ángel Mostaza, que la mejor opción para atacar su récord de España, hasta ahora compartido con Hamid Ben Daoud, era el plano circuito sevillano.

Lamdassem arrancó con seguridad, primero enganchado al grupo de cabeza y después con serenidad, sin cebarse, siempre con unos tiempos de paso casi perfectos, un segundo por encima o por debajo a la previsión de 2:06.35 en el que estaba hasta ahora la plusmarca. Era una verdadera calculadora, está claro, fruto de un concienzudo entrenamiento e incluso, si le hubiera hecho falta, tal vez podría haber corrido algo más rápido.

Pero no es cuestión de eso, los récords proporcionan euros cada vez que son superados y al final el atleta de Bikila, con su llamativa indumentaria, se iba a las 2 horas, 6 minutos y 25 segundos, diez segundos menos, lo justo para tener un colchón de seguridad y para dejar abierta la puerta a nuevos récords en el futuro.

El primero en la meta

Lógicamente, ha ido tercero en el orden cronólogico por lo llamativo de los anteriores, pero que nadie olvide que quien cruzó primero la línea de meta fue un etíope llamado Asrar Abderehman, que encima se entretuvo en parar el crono en 2 horas, 4 minutos y 52 segundos. Ha sido el hombre que ha corrido, por tanto, la distancia en Sevilla y lo hizo en una carrera espectacular en la que por los tiempos de paso se temía que no fuera posible batir este récord.

Pero no fue así, pese a los nervios de todos cuando iban mirando los cronómetros, particularmente las dos liebres, Enock Onchari y Wilfred Kimeli Kimetei, que no estaban seguros de ir cumpliendo su cometido, el final se iba a convertir en espectacular. Primero fue Adeladlew Mamo, un joven al que se le asignan 23 años y que debutaba en el maratón, quien tiró y se puso al lado del último lanzador para irse a por el triunfo. Pero de inmediato se le iba a pegar a él su compatriota Asrar Abderehman.

Ambos protagonizaron un precioso duelo durante algunos kilómetros, incluso se entendían en diferentes fases para darse relevos uno a otro. Hasta que la carrera superó el paso por la Catedral de Sevilla y Abderehman entendió que era el momento de irse en solitario. Lo hizo con un tirón impresionante por la calle San Fernando y al paso por la universidad ya estaba claro el ganador final del XXXVII Zurich Maraton de Sevilla.

Lo que parecía imposible, sin embargo, era que se pulverizara el récord de la prueba, en poder de Mekuant Ayenew Gebre desde la anterior edición también con un registro de 2:04.46. El último kilómetro de Asrar Abderehman fue estratosférico para irse finalmente a los 2:04.42, cuatro segundos menos que la anterior marca en Sevilla.

Primer andaluz Rubén Álvarez, de Constantina, fue el primer andaluz y primer sevillano en entrar a la meta con un registro de 2 horas, 20 minutos y 50 segundos, en el puesto 77 de la general

Con todos los maratonianos españoles haciendo magníficas marcas, particularmente emotiva era la entrada de Rubén Álvarez, al que tantas series y tantos kilómetros de duros entrenamientos por el parque de Miraflores le servían para entrar muy cerca de la ganadora femenina con un registro de 2 horas, 20 minutos y 50 segundos. El atleta de Constantina se convertía en el primer andaluz en cruzar la meta en el puesto 77 de la general.

Ligera decepción

La pequeña decepción de la mañana estaba en el esfuerzo sin premio de Marta Galimany para acabar con el récord de España femenino en poder de Ana Isabel Alonso desde 1995, cuando lo batió en San Sebastián. Galimany fue pasando por los tiempos de paso con una eficacia sensacional, pues siempre se movía por los registros previstos para acabar con esa plusmarca que ya está cerca de los 30 años de vigencia, pero al final se iba a quedar a un minuto de alcanzarla y ni siquiera podría superar su mejor marca personal. 2 horas, 27 munutos y 52 segundos era el registro, a un minuto aproximadamente del histórico récord de 2:26.51.

Todo sucedía a lo largo de una mañana radiante, que se iniciaba a las 8:30 con la salida multitudinaria con una temperatura ideal para ser el mes de febrero de 12 grados. Y eso es lo que disfrutaron, también padecieron, porque en 42 kilómetros y 165 metros de carrera es imposible que todo sea gozo, los casi 11.000 valientes que se atrevieron a partir en busca del premio de llegar a la meta.