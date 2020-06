Ya hay oficialidad para los horarios de las dos jornadas con las que se reiniciará la Liga. El Sevilla-Betis ha sido fijado a las 22:00 del jueves 11 de junio, tal y como ya adelantara Javier Tebas, mientras que el Levante-Sevilla y el Betis-Granada serán el lunes 15 de junio a las 19:30 y a las 22:00 respectivamente.

Javier Tebas ha cogido la costumbre de anunciar asuntos importantes concernientes al fútbol los domingos por la noche, en una plataforma televisiva de las que da de comer a los clubes... y al propio presidente de LaLiga. Corren malos tiempos para la civilización.

LaLiga, en su afán de repartir los partidos durante todos los días de la semana, para que les cuadren las cuentas a los que manejan las plataformas televisivas, ha dispuesto partido en lunes por primera vez en mucho tiempo, después de que la RFEF denunciara y ganara el pleito ante el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid sobre el fútbol fuera del fin de semana. Pero la pandemia ha unido voluntades y Luis Rubiales permitirá por ahora los partidos en viernes y lunes... Don Dinero es más poderoso que nunca, tal vez ni como hubiese imaginado en el Siglo de Oro don Francisco de Quevedo.

Después del anuncio del que manda en el fútbol en España en prime time dominical de una de esas plataformas que mantienen el negocio del fútbol, LaLiga publicó en su web oficial los horarios. Los aficionados sevillanos tendrán fútbol entre semana: un jueves para el derbi y un lunes para la siguiente jornada, la vigésima novena de Primera División.

El lunes 15 de junio, ya posiblemente en otra fase más relajada del estado de alarma, los aficionados sevillanos compartirán emociones para llenar de realidad virtual la nueva normalidad. Ya ni se respetan los lunes como sacrosantos pistoletazos de salida a la semana laboral... Ni los martes, ni los miércoles, ni los jueves, ni los viernes... El que quiera fútbol lo tendrá todos los días de la semana. Otium est negotium, la nueva versión futbolera del romano otium et negotium.

Ya sólo falta que Jaume Roures, el otro mandamás de la industria televisivo-futbolística de este país y parte del extranjero, se salga con la suya e imponga en las retransmisiones el sonido ambiente enlatado para que "no sea tan frío" y para que no se oigan lo que dicen jugadores y técnicos en los estadios vacíos y con eco... Según parece, la experiencia de la Bundesliga de gradas vacías y sonido natural del fútbol sin aficionados no termina de gustarle. La realidad virtual puede comenzar también por el fútbol, pionero en tantas cosas.

P.S. Los horarios aún están sujetos a provisionalidad, y dependerán de que las temperaturas no superen las previsiones históricas en esas fechas y las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) con 15 días de antelación. La salud es lo primero... por las que hilan.