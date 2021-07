La PGA anuncia que Campillo sustituye a Rahm en los Juegos de Tokio

La PGA Tour anunció en las redes sociales que Jorge Campillo sustituirá en el equipo olímpico español de golf a Jon Rahm, que dio positivo en Covid-19 y no puede participar en Tokio 2020.

"Jorge Campillo sustituirá a Jon Rahm como representante de España en los Juegos Olímpicos", informó el circuito estadounidense en un escueto mensaje publicado este lunes.

