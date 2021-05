La UEFA se esfuerza poco con el dibujo de Sevilla para la Eurocopa

Nos quejamos de que este es un país de pandereta pero el viejo continente, a veces, parece seguir los mismos derroteros. Ya nos hemos acostumbrado en este último año a que las cosas no se hagan bien ni por asomo, pero ya lo que faltaba era que La Unión de Federaciones Europeas de Fútbol manchara algo tan esencial en nuestra historia como la cultura y, en concreto, los esbozos de una de las ciudades más bonitas de la geografía, no sólo española, sino mundial y que será la única sede española para la próxima Eurocopa.

¿Qué dirían Velázquez, Murillo o Valdés Leal del bochornoso boceto que la UEFA ha dedicado a la capital hispalense?, ya les dice un servidor que como mínimo le hubieran "pintado la cara" a Aleksander Čeferin. Ámsterdan y Conpenhage con sus coloridas fachadas, Londres y su mítico Big Ben, Roma y el descomunal Coliseo y así con San Petersburgo, Munich, Glasgow, Baku... hasta llegar a esta preciosidad a orillas del Guadalquivir que representan con lo que parece ser un par de ¿casetas? mal alineadas a la sombra de un ciprés, árbol característico en los cementerios porque la representación directamente es para gritar "Dios, llévame".

Las redes no dan crédito

Que verguenza con los monumentos tan bonitos y con tanta historia...catedral, giralda...nose — Rosa Mª Lora (@RosaMLora) May 18, 2021

Las críticas no se han hecho esperar y las redes sociales han tornado en cólera hacia el organismo del fútbol europeo. Muchos tachan el dibujo de "mal gusto" o "falta de respeto".

Otros, se lo toman a risa, o bien, creen que la imagen se debe al desconocimiento de unos mandatarios que han desprestigiado la experiencia europea de una ciudad que lleva paseándose ya por Europa muchos años. Dudo que en este hilarante grupo de magnates no existan seguidores del Liverpool, Inter de Milán o Roma, entre otros.

Dudo que si hacen memoria no recuerden esta idílica ciudad que les conquistó "mucha plata" porque oro ya tiene de sobra en cada calle. De lo que no tengo la más mínima duda es que el encargado de trazar este chiste no ha visitado esta tierra y da miedo pensar que se encargue de esto alguien que ve en Sevilla una Feria mal hecha y no plasme la Catedral, su Giralda, el Parque de María Luisa, la Torre del Oro o las aficiones del Real Betis o Sevilla Fútbol Club.

Ya lo dijo Diego Velázquez, "prefiero ser el pintor número uno de las cosas comunes, que el segundo del arte más elevado", un puesto que, sin lugar a dudas, ostenta la UEFA. Nótese la ironía de aquí a Nyon.