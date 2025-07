La ACB decide el futuro del Baloncesto Sevilla

Después de una larga y tensa espera la ACB, por fin, decidirá sobre el futuro del Baloncesto Sevilla, que después de conseguir el ascenso en una brillante Final Four bajo el nombre de Betis aguarda la decisión de la patronal para conocer su destino. Y la cosa no pinta bien, pues ya se ha filtrado el informe desfavorable de la auditoría, pese a no presentar deudas con Hacienda ni la Seguridad Social, por cuestiones que deberá hacer públicas el organismo competente.

No será, en cualquier caso, el capítulo final de una historia que se ha alargado innecesariamente en el tiempo y en el que las continuas filtraciones y declaraciones lo han embarrado todo. Hasta el día 15 de julio, por los estatutos de la ACB, tenía la entidad hispalense de plazo para entregar toda la documentación exigida. Hasta última hora se estuvo mandando papeles y alguno, según comentan, habría entrado segundos más tarde de las 0:00, si bien Pedro Fernández, presidente y dueño del Baloncesto Sevilla, afirmaba que el envío se hizo antes de esa hora, independientemente de la hora de llegada.

“Sabemos que puede haber un informe negativo, pero también sabemos que es erróneo. Yo en la Asamblea explicaré los errores, porque sé el motivo. Presentaré la documentación para avalar las explicaciones. Me han trasladado que todo está basado en una pequeña partida que se acredita horas después o el día después, que ni siquiera está dentro de lo que es el capital de concesión, sino que es una parte de IVA. Pero todo está emitido correctamente el día 15 de julio”, afirmó el dirigente, que entrará por videollamada en la asamblea para dar sus explicaciones.

El auditor del informe, sin embargo, apuntaría a deudas con jugadores y comisiones a las agencias de representación, además de una situación de liquidez negativa, según la web encestando.com, motivo por que se habría emitido un informe “desfavorable”. “Que no íbamos a subir a la ACB lo llevan diciendo desde el día que nos ganamos el derecho deportivamente. Se ha estado filtrando que las transferencias de dinero no se hicieron a tiempo y eso es falso, porque se realizaron antes del 15 de julio. Son cuestiones falsas o erróneas”, indicó Fernández, que se agarra a esas filtraciones interesadas para justificar su idea de acudir a los tribunales ante una negativa a su ingreso en la ACB: “Si días antes de presentar la documentación ya se publica que no vamos a subir y que se queda el Granada en ACB, entiendo que hay una información interesada y que, obviamente, trata de condicionar el proceso de ascenso. O bien una de las partes ha informado desde su propio interés, pero sin mencionar claramente las fuentes, o bien quieren hacer daño. Lo que está claro es que han condicionado el proceso y eso es innegable”.

El caso era más fácil de resolver, pero lo cierto es que las continuas filtraciones han dado alas a Pedro Fernández en su reivindicación y un punto en el que apoyar todo su ideario. Si no se hubieran filtrado continuamente informaciones hasta este jueves, en el que la asamblea diera su dictamen, poco más se habría podido hacer por parte del Baloncesto Sevilla. En cualquier caso parece que la decisión de la ACB será sólo un capítulo más de una historia que empieza a ser más un sainete por las aventuras y desventuras de todos sus actores, desde el Baloncesto Sevilla al Covirán Granada, pasando por la ACB y su silencio. Y no será el último capítulo porque el club sevillano se plantería recurrir judicialmente la resolución, lo que podría alargar aún más el proceso.