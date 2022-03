Pilar Lamadrid busca su cuarto triunfo en los IQFoil International Games Andalucía

Pilar Lamadrid (Ellas son de aquí / Livinda / Puerto Sherry) afronta desde este miércoles una nueva competición con motivo de los iQFoil International Games Andalucía. La segunda prueba del novedoso circuito de la que será disciplina olímpica del windsurf en los Juegos de París 2024 desembarca en aguas de El Puerto de Santa María. Lo hace tras su estreno el pasado mes de enero en Lanzarote, donde se imponía precisamente la vigente campeona de España de la especialidad.

En esta ocasión, más de medio centenar de participantes procedentes de 20 países elevan si cabe el nivel de la flota femenina en una cita que se desarrollará hasta el próximo domingo, 13 de marzo. Y tras lo sucedido hace sólo unos días en este mismo escenario en la Semana Olímpica de Andalucía, que con rango de Copa de España de la clase iQFoil concluía con el triunfo absoluto de Pilar Lamadrid, la sevillana afincada en tierras gaditanas está llamada a lograr un nuevo éxito internacional.

La regatista del Club Náutico Puerto Sherry, sexta del ránking mundial de la disciplina, buscará la que puede ser su cuarta victoria de la temporada. De hecho, el curso lo iniciaba en aguas de El Puerto subiéndose a lo más alto del podio en la New Year Race, celebrada a finales de diciembre. Para ello deberá superar en los IQFoil International Games Andalucía, entre otras rivales, a la croata Palma Cargo, tercera del escalafón internacional; la brasileña Giovanna Prada (4) o la polaca Maja Dziarnowska (10).

Destacan asimismo su compañera en el equipo preolímpico español, la madrileña Nicole van der Velden, ganadora recientemente de la semana de Vela de Lanzarote, la italiana Marta Maggetti, la polaca Zofia Noceti-Klepacka, la también sevillana Blanca Manchón (CN Sevilla) o la israelita Katy Spychakov, entre otras.

Junto a mundiales y europeos, el que está a punto de comenzar es el evento más importante de la nueva disciplina olímpica que ha venido a sustituir a la tabla RS:X. Para su organización, la Federación Andaluza de Vela cuenta con el patrocinio de la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Educación y Deporte, la Diputación de Cádiz, el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Puerto Sherry y Tactic Audiovisual, y la colaboración del Centro Andaluz de Medicina del Deporte con la asistencia a los deportistas de la doctora M. Carmen Vaz.

Con respecto a la prueba inaugural del Circuito celebrada hace un mes en aguas de Lanzarote, la prueba andaluza atrae a otros países que se unen a la flota, como Japón, República Checa, Hungría, Polonia y Ucrania. La relación de naciones la completan Alemania, Brasil, Israel, Estonia, Italia, Polonia, USA, Portugal, Finlandia, Francia, Turquía y Eslovaquia.

Será además el primer evento donde estarán todas las diferentes categorías de edades, ya que los Sub 17 y Sub 19 que suelen competir por separado, estarán esta semana compartiendo las aguas gaditanas con los Sub 21 y Open. "La intención de este evento es que los jóvenes puedan compartir una regata con los mayores y aprender todos los días de ellos", señala Gonzalo Costa, secretario de la Asociación Internacional de la clase iQFoil.