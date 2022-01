Pilar Lamadrid arrasa en Lanzarote

Dominio absoluto de Pilar Lamadrid en los Lanzarote iQFoil Games, circuito internacional de la nueva clase olímpica. La española se cuelga un incontestable oro tras firmar ocho primeros, dos segundos y un tercer puesto, incluyendo la victoria en la gran final.

Tras su primer puesto en la serie clasificatoria, la sevillana pasaba directamente a la final a tres, mientras las siete participantes que le seguían en la tabla decidirían quiénes se jugarían el podio frente a Lamadrid en cuartos de final y semifinal.

Hoy Pilar ha madrugado: "Ha sido un día… nada más llegar nos hemos encontrado con calima y vendaval del sudeste, que no nos lo esperábamos. Tenía una única oportunidad, así que he salido pronto al agua a ver cómo estaba. Sabía que una caída podía hacerme perderlo todo, como le ha pasado a otras chicas. Mi objetivo era estar lo más tranquila posible, mantener la mente fría, no caerme y apretar en los momentos que podía".

Y llegó el momento de tomar la última salida de este campeonato, cruzando la línea junto a las francesas Marion Morfeton y Lucie Belbeoch. Un nuevo primero no dejaba dudas de la superioridad de la española, tanto a nivel técnico en navegación como de gestión personal ante una competición internacional. Comenzó ganando y terminó ganando.

"La verdad es que ha sido una manga muy dura, tenía los brazos que me iban a explotar pero estoy contenta de haber terminado el campeonato de esta forma. El objetivo principal para mí era hacer salidas en flota y lo he cumplido, aunque hay que seguir entrenando. Ahora a descansar un poquito y la semana que viene una nueva una regata: la semana olímpica de Lanzarote". Pilar Lamadrid cerraba con estas palabras una semana brillante.

Mateo Sanz, entrenador nacional de iQFoil femenino, ha seguido minuto a minuto la evolución del equipo, valorando resultados y tomando buena nota de los aspectos a mejorar: "Ha sido un día con bastante más viento de lo esperado. En el agua hemos tenido momentos con 23-24 nudos. Ha sido divertido y Pilar ha aguantado bien la presión. Ha sabido gestionar el riesgo y lo ha hecho con muy buena velocidad. Estamos contentos con el rendimiento que ha tenido durante toda la semana; ha sido muy constante y sólida. No ha cometido ningún error grande como sus rivales y ha conseguido mantener la gran ventaja que tenía".

En el puesto 12 de la clasificación general, la balear Andrea Torres confirma su segunda plaza en Sub21, mientras que Blanca Manchón cierra las posiciones nacionales en la categoría femenina con el puesto 24. Ambas regatistas han salido al agua junto al entrenador, Mateo Sanz, para animar a Lamadrid en la última regata.

La participación española en iQFoil masculino quedó cerrada ayer con Ángel Granda en el puesto 26, Fernando Lamadrid 31, Tomás Vieito 33, Jorge Aranzueque 44 y José Luis Boronat 52.