El alcalde de Sevilla entiende "el cabreo de las aficiones"

El alcalde del Sevilla, Antonio Muñoz (PSOE), entiende "perfectamente el cabreo de las aficiones" de los dos clubes sevillanos por las respectivas sanciones sufridas esta semana, de cuatro partidos de suspensión al centrocampista del Betis Sergio Canales y de cierre parcial del estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

"He tenido conocimiento de ambas sanciones y sin ninguna intención de echar leña al fuego porque, como alcalde me corresponde todo lo contrario, entiendo perfectamente el cabreo de las aficiones porque una vez más, la vara de medir para nuestros equipos no es la misma ante hechos iguales en otras ciudades", ha declarado Muñoz en una entrevista con el portal Muchodeporte.

El primer edil hispalense considera "sobredimensionado" el castigo de "cuatro partidos a Canales" por tildar de premeditada su expulsión frente al Cádiz, "y en el caso del Sevilla ya no recordaba los episodios sancionados", unos presuntos insultos a Sergio Ramos, entonces jugador del Real Madrid, en 2017.

Sin embargo, Antonio Muñoz dijo tener "en la memoria insultos y cánticos muy recientes en el campo del Atlético de Madrid con respecto a Antonio Puerta", jugador del Sevilla fallecido en 2007, "o episodios racistas en otros estadios que han quedado impunes", lo que "una vez más demuestra que hay una vara (de medir) de Despeñaperros para arriba o otra de Despeñaperros para abajo".

Para el alcalde sevillano resulta "difícil que se pueda ir al fútbol tranquilito después de las decisiones que se toman por parte de algunos estamentos", pero no ha querido profundizar en la crítica porque "desde la alcaldía no hay que avivar" la polémica "para que nadie reaccione violentamente" pese a que "no tienen ningún tipo de explicación esas decisiones contra Sevilla y Betis".

El recuerdo del gol de Breitner

Antonio Muñoz, aficionado al fútbol y seguidor sevillista, recuerda que estos "agravios" vienen de "muy atrás" y refirió una anécdota que sirve, según él, como "paradigma a del tratamiento que se ha tenido en los campos sevillanos cuando se jugaba ante el Real Madrid y/o Barcelona".

"Yo estoy marcado por un hecho de cuando era un niño: a Breitner, del Real Madrid, le concedieron gol en un tiro entró por fuera de la portería, por un agujero en la red, pero ni el árbitro ni el línier se dignaron a comprobar si la red estaba rota. A partir de ese día, se empezó a comprobar en todos los campos el estado de las redes antes del comienzo del partido", rememoró Muñoz.