Andrea Álvarez le da al Sevilla Femenino un triunfo de postín (2-1)

El Sevilla FC Femenino volvió a demostrar en el estadio Jesús Navas que lo suyo ya no es una racha pasajera, sino una realidad competitiva que se sostiene jornada tras jornada en la Liga F Moeve. El triunfo por 2-1 frente al Atlético de Madrid no sólo refuerza la quinta plaza sino que evidencia que este equipo quiere más.

El conjunto de David Losada entendió el partido desde el primer minuto. No se trataba únicamente de resistir el empuje de un rival acostumbrado a discutir los puestos nobles, sino de imponer personalidad. Y lo hizo. Con orden táctico, presión inteligente y una transición ofensiva eléctrica, el Sevilla dibujó una primera mitad de alto nivel, donde cada recuperación llevaba veneno.

La primera gran respuesta llegó entre los palos. Esther Sullastres apareció con reflejos felinos para sostener a las suyas cuando el Atlético intentaba inclinar el campo. Fue un aviso. A partir de ahí, el cuadro nervionense ajustó líneas y comenzó a encontrar grietas en la retaguardia visitante. La movilidad de Raquel Morcillo y la verticalidad de Fatou Kanteh empezaron a generar incertidumbre en el área rojiblanca.

El punto de inflexión llegó desde los once metros. Penalti claro, responsabilidad máxima y sangre fría. Andrea Álvarez asumió el lanzamiento con determinación y superó a Lola Gallardo, que regresaba a Sevilla. El 1-0 reforzó la convicción colectiva y acentuó las dudas del Atlético, incapaz de frenar la agresividad ofensiva local.

Acelerón del Sevilla

Lejos de conformarse, el Sevilla aceleró. En el añadido del primer acto, cuando el desgaste ya pesaba, volvió a emerger la figura de Andrea. Recibió en la frontal, armó la pierna derecha y colocó el balón en la escuadra con un disparo imparable. Un gol de bandera para firmar un doblete decisivo y encender a la grada.

La segunda mitad exigía otro registro. El Atlético recortó distancias tras una acción a balón parado culminada por Xenia Pérez, que aprovechó un desajuste para establecer el 2-1. El encuentro cambió de temperatura. Las visitantes adelantaron líneas y comenzaron a acumular centros y segundas jugadas, obligando al Sevilla a multiplicarse en tareas defensivas.

Ahí emergió la versión más solidaria del equipo. Eva Llamas, Isa Álvarez y Débora García sostuvieron el entramado defensivo con firmeza, mientras el centro del campo cerraba espacios con disciplina. El asedio fue constante, pero también lo fue la concentración sevillista. Cada despeje se celebraba como un gol.

Expulsión de la bigoleadora

El tramo final añadió dramatismo. La expulsión por doble amarilla de la propia Andrea Álvarez dejó al Sevilla con diez futbolistas en los últimos minutos. Tocaba resistir. Y resistió. Con carácter, con orden y con una Sullastres segura en cada intervención aérea. No hubo concesiones.

Este triunfo sitúa al Sevilla FC Femenino con 36 puntos, igualado con el Costa Adeje Tenerife en la pelea por la cuarta plaza, y consolida una temporada excelente que ya no admite calificativos improvisados. El crecimiento es tangible: competitividad ante rivales directos, solvencia defensiva y pegada en momentos clave.

Más allá del resultado, el partido confirmó algo esencial para el sevillismo: este grupo compite con identidad. Sabe sufrir, sabe golpear y, sobre todo, cree en lo que hace. En una Liga F cada vez más exigente, el Sevilla no sólo suma puntos. Suma argumentos.