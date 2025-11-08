Arranca este sábado la XLIII edición del Cross Internacional de Itálica

La XLIII edición del Cross Internacional de Itálica da comienzo este sábado, 8 de noviembre de 2025, y se extenderá hasta el domingo en el Circuito del Conjunto Arqueológico de Itálica, en la localidad sevillana de Santiponce. El prestigioso evento deportivo, organizado por el Servicio de Deportes del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla, congregará a destacadas figuras del atletismo internacional en una de las pruebas más emblemáticas del calendario.

Entre los participantes de las carreras internacionales figurarán atletas de primer nivel como Rodrigue Kwizera, Thierry Ndikumwenayo y Dennis Kipkemboi, acompañados por Robert Koech, Edwin Kiplangat Bett, Naibei Kiplimo y Titus Kibet. También competirán Andrew Alamisi, Mohamed Amin Jhinaoui, Emile Hafashimana y Egide Ntakarutimana. La representación femenina estará encabezada por Winfred Yavi, quien debuta en Itálica, junto a Likina Amebaw, Maurine Jepkoech Chebor y Daisy Jepkemei, entre otras. El atletismo español contará con nombres como Aarón Las Heras, Dani Arce, Moha Attaoui, Marta Serrano, Carla Gallardo y Carolina Robles.

El duelo entre Kwizera y Ndikumwenayo

Rodrigue Kwizera parte como uno de los grandes favoritos en la categoría masculina de esta XLIII edición, que constituye la tercera prueba de categoría Gold del circuito 2025 de World Athletics. A sus 25 años, el corredor burundés se ha convertido en un habitual del podio hispalense, con un palmarés que incluye una victoria en 2021 y dos subcampeonatos en 2022 y 2024, además de un tercer puesto en 2023, acumulando así cuatro participaciones consecutivas en Santiponce.

El principal rival de Kwizera será, previsiblemente, su compañero de entrenamientos Thierry Ndikumwenayo, ganador de las ediciones de 2022 y 2024. El medallista de bronce europeo en 10.000 metros posee marcas personales de gran nivel en pista: 7:25.93 en 3.000 metros, 12:47.67 en 5.000 metros y 26:49.49 en 10.000 metros. Todo apunta a que la hegemonía de este dúo vivirá un nuevo episodio el domingo sobre la distancia de 9.229 metros.

Estado de forma de los favoritos

Kwizera llega a la cita tras lograr una sobresaliente segunda posición en la media maratón de Valencia, donde mejoró su marca personal hasta los 58:39, lo que demuestra su excelente estado de forma para afrontar este desafío. Por su parte, Ndikumwenayo, después de finalizar noveno en la prueba de 10.000 metros del Mundial de Tokio, buscará revalidar su título del año pasado y mantener su dominio en el circuito de Itálica. Esta nueva edición del Cross Internacional de Itálica promete ofrecer un espectáculo de primer nivel, consolidando la prueba como una de las citas imprescindibles del atletismo nacional e internacional.