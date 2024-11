La Audiencia Nacional mantiene la inhabilitación de Pedro Rocha

El ex presidente de la RFEF Pedro Rocha, en una de sus visitas a los juzgados.

Madrid/El Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo número 2 de la Audiencia Nacional ha denegado la suspensión cautelar de la inhabilitación de dos años impuesta a Pedro Rocha por el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), lo que en estos momentos le impide presentar su candidatura a las elecciones de la Federación Española de Fútbol (RFEF) el 16 de diciembre.

Rocha ya solicitó sin éxito esta medida a principios de septiembre, pero fue desestimada por este mismo juzgado porque no habían sido convocadas entonces las elecciones, con la intención de concurrir a ellas y optar de nuevo a la presidencia que ocupó desde la dimisión de Luis Rubiales, en septiembre de 2023, hasta que fue inhabilitado por el TAD el 16 de julio.

El auto judicial al que tuvo acceso EFE sostiene que si se suspende la inhabilitación de forma cautelar y luego "en sentencia final firme mantuviese la legalidad de la inhabilitación, se generaría un grave problema respecto de todas aquellas decisiones que hubiera tomado el actor durante su mandato, afectando además, a terceros".

"Un perjuicio nada desdeñable desde la perspectiva del interés público y de terceros a que alude el artículo 130.2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa", indica.

No conceder la medida cautelar

También señala que al no conceder la medida cautelar Rocha "no podrá tener la condición de presidente de la RFEF" y tampoco se plantearía ningún problema si la resolución final de su recurso no es a su favor.

En caso de tener éxito en su demanda, el juez apunta añade que "la anulación de la inhabilitación cuando ya no pueda presentar su candidatura le podría causar unos perjuicios morales, profesionales y económicos que bien podrían resarcirse económicamente".

"Como consecuencia de la anterior ponderación de intereses, entendemos que el "mal menor" (permítasenos la expresión coloquial), consiste en este caso en salvaguardar el interés público y de terceros, frente al del actor que podría ser, en todo caso, debidamente indemnizado por los daños y perjuicios sufridos", concluye el auto.

La desestimación de la medida impide actualmente a Rocha presentar su candidatura a las elecciones, aunque podía hacerlo si la Audiencia Provincial estima el recurso que el dirigente extremeño presentó contra la primera decisión judicial que le denegó la cautelar el 3 de septiembre, según informa Iusport.

Inhabilitación por el TAD

Rocha fue inhabilitado por el TAD por haberse extralimitado en sus funciones como presidente de la Comisión Gestora de la RFEF al decidir el despido del anterior secretario general, Andreu Camps.

La RFEF celebrará el próximo día 25 elecciones para formar su Asamblea General para el periodo 2024-2028 y los aspirantes a presidente podrán presentar sus candidaturas entre el 28 de noviembre y el 2 de diciembre.

Pedro Rocha, expresidente de la Federación Extremeña de Fútbol, fue vicepresidente económico de la RFEF desde 2020 hasta que sustituyó de forma interina a Luis Rubiales como presidente de la comisión gestora en agosto de 2023, cuando este fue suspendido temporalmente por la FIFA, tras su comportamiento en la final del Mundial femenino y el beso no consentido a Jenni Hermoso, por el que va a ser juzgado, además de por coacciones a ésta.