Estas son las horas a las que más probable que llueva este viernes en Sevilla

Sevilla se preparan para un viernes 15 de enero marcado por las precipitaciones, con una probabilidad de lluvia que alcanzará el 100% en varios momentos de la jornada. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), los chubascos se distribuirán a lo largo del día con distintos picos de intensidad, inaugurando así ela segunda quincena del mes de enero pasado por agua.

La jornada del viernes estará caracterizada por lluvias abundantes aunque de momento no se activará el aviso amarillo en ningún momento del día. Las precipitaciones comenzarán a tomar fuerza desde la madrugada, para dejar una tregua durante la mañana y hasta bien entrada la tarde, y volverá a coger fuerza, aunque con menor intensidad que durante la madrugada, para finalizar la jornada.

En cuanto a las temperaturas, la jornada registrará una mínima de 7º y una máxima de 17º, con cielos mayormente descubiertos durante la mañana y con presencia de nubes abundantes durante la tarde. Estas condiciones situarán los termómetros algo más cálidas que en las jornadas anteriores debido a las lluvias.

Predicción por horas

Las previsiones meteorológicas de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) detallan que las precipitaciones en la capital hispalense estarán repartidas a lo largo de toda la jornada del viernes. Durante la madrugada, la probabilidad de lluvia alcanzará el 100%, con tormentas que darán paso a una mañana con algo más de estabilidad, con cielos cubiertos y apariciones del sol, pero descendiendo la probabilidad de lluvia hasta el 15%.

A primera hora de la tarde se mantendrá esa estabilidad, pero a partir de las 17:00 volverán los chubascos intensos sobre la capital hispalense y gran parte de su provincia. Concretamente, será entre las 17:00 y las 19:59 horas se esperan las lluvias de mayor intensidad de la tarde. Ya entrada la noche, a partir de las 23:00 horas, la lluvia vpodría volver a Sevilla, pero produciéndose cghubascos ocasionales.

El tiempo en Sevilla el viernes 16 de enero / Aemet

Previsión meteorológica para el resto del fin de semana

Para el fin de semana se espera un tiempo mucho más estable y sin tantas precipitaciones en la provincia de Sevilla. El sábado 17 de enero los cielos permanecerán encapotados durante gran parte del día, dejando paso durante la jornada del domingo a un día mucho más soleado y en el que el buen tiempo predominará sobre la capital hispalense.