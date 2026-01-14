La Aemet anuncia la llegada de un nuevo frente: estas son las horas a las que se espera más lluvia en Sevilla durante los próximos días

Después de unos días de cierta inestabilidad, parece que el tiempo ha dado una pequeña tregua en Sevilla. Sin embargo, según informa la Agencia Estatal de Meteorología, "entre el miércoles y el jueves" volverán a registrarse "lluvias en gran parte de Andalucía, con motivo de la llegada de un nuevo frente". Así lo ha comunicado el organismo a través de sus redes sociales, donde también asegura que las precipitaciones se irán desplazando hacia el este a medida que avancen las horas.

Durante la pasada jornada del martes 13 de enero, el panorama inestable se cernió especialmente sobre la mitad occidental de la región. Ahora, se espera que la provincia sevillana vuelva a verse afectada, sobre todo, a partir de este jueves 15 de enero. A continuación, vamos a ver los momentos del día en los que se espera más lluvia, tanto en la capital como en el resto de los municipios.

La Aemet anuncia la llegada de un nuevo frente a Sevilla

Según los datos extraídos de la Aemet, este miércoles 14 de enero se mantiene con "cielos cubiertos acompañados de precipitaciones durante la primera mitad del día". No obstante, la nubosidad irá desapareciendo por la tarde, quedando solo algunos "intervalos de nubes bajas". En concreto, únicamente existe un 5% de probabilidades de lluvia en la capital hispalense hasta las 18:00 horas. A partir de entonces, el porcentaje se reduce al 0%.

En áreas del norte, la probabilidad de precipitaciones es mayor: 55% en Alanís o 45% en Cazalla de la Sierra. Y lo mismo sucede en localidades del este, como Estepa y Osuna (60%); o del sureste, como Morón de la Frontera (70%). En cualquier caso, igual que se espera para Sevilla, a partir de las 18:00 horas comenzará a amainar, dejando un panorama estable hasta la jornada siguiente.

Por su parte, las temperaturas mínimas van en ascenso en la zona oriental de la Campiña, mientras descienden en el resto de la provincia. Nos encontramos, por ejemplo, con valores de 7ºC en Carmona, 8ºC en Alcalá de Guadaíra o 10ºC en Morón de la Frontera, mientras que Alanís o Guadalcanal (4ºC) rozan cifras más bajas. En cuanto a las máximas, ascienden en el entorno de la Sierra Norte, con 13ºC en Cazalla de la Sierra.

El jueves y el viernes aumenta la probabilidad de precipitaciones

El jueves 15 de enero llega con un nuevo repunte de las precipitaciones. Será a partir del mediodía cuando la lluvia comience a generalizarse, primero en el norte (70% en Guadalcanal, 65% en Alanís) y después en el resto de la provincia. Más intensa será en zonas del centro, como la propia capital, o de la mitad occidental, donde se espera un 100% de probabilidades desde las 18:00 horas de la tarde. En cambio, la parte oriental se verá menos afectada, aunque igualmente existe una probabilidad elevada: 85% en Morón de la Frontera y Osuna, o 70% en Écija.

En el caso de las temperaturas, la tendencia vuelve a ser descendente, bajando hasta los 4ºC en la localidad astigitana o 6ºC en Sevilla y con máximas generalizadas en torno a los 14ºC - 15ºC.

Finalmente, aunque las previsiones pueden cambiar, se espera que la lluvia se generalice con más intensidad de cara al viernes 16 de enero. A partir de entonces, las probabilidades bajan durante el fin de semana, aunque todavía podría haber chubascos aislados.

Estas son las franjas horarias en las que se espera más lluvia

A continuación, podemos ver las horas a las que se espera más lluvia de los próximos días, según los datos de la Aemet:

Miércoles 14 de enero

12:00 - 18:00 horas: 5% de probabilidades en Sevilla capital; y en torno al 45% - 70% en zonas como Alanís, Cazalla de la Sierra, Osuna o Estepa.

18:00 - 00:00 horas: no se espera lluvia en la provincia.

Jueves 15 de enero

00:00 - 12:00 horas: no se espera lluvia en la provincia.

12:00 - 18:00 horas: 65% - 70% de probabilidades en zonas del norte, como Guadalcanal o Alanís; menos de un 50% en el resto de la provincia.

18:00 - 00:00 horas: 80% - 100% de probabilidades, según la zona.

Viernes 16 de enero