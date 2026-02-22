El Baskonia conquista la Copa del Rey 17 años después

El tridente que formaron unos estelares Timothé Luwawu-Cabarrot, Eugene Omoruyi y Trent Forrest, autores de 73 puntos de los 100 de su equipo, con la gran ayuda final de Markus Howard tumbó este domingo al Real Madrid en la final de la Copa de Rey y, contra pronóstico, coronó campeón al Kosner Baskonia diecisiete años después de su último título en este torneo.

El equipo del italiano Paolo Galbiati superó un mal inicio de encuentro y estuvo cerca de perder el hilo del choque en un par de ocasiones más pero se agarró con todo al partido y, ayudado al final por el hasta entonces desaparecido Howard, acabó por sumar su séptimo título copero para locura de sus aficionados.

El Real Madrid arrancó la final como había acabado su agónica y espectacular semifinal contra el Valencia: buscando en ataque a Mario Hezonja, que anotó y repartió juego. En la retina del Roig Arena y en su confianza aún se reflejaban los dos triples con los que tumbó al conjunto 'taronja' en los veinte segundos finales de ese penúltimo cruce.

Pero el equipo de Sergio Scariolo también empezó mordiendo atrás en primera línea y saliendo disparado al contragolpe para frenarse en la línea de 6,75 y castigar doblemente la moral del Baskonia. Enlazaron triples Sergio Llull, Facu Campazzo y el propio Hezonja y Paolo Galbiati tuvo que pedir tiempo muerto sin que hubieran pasado tres minutos (13-2, m.2).

Luwawu-Cabarrot captó el mensaje y se multiplicó para meter a los suyos en el partido con un notable repertorio de penetraciones sorteando a Walter Tavares. El Baskonia no solo había esquivado la primera bala sino que, con el despertar de Matteo Spagnolo, había metido miedo a su rival (17-19, m.7). El choque entró en un ágil intercambio de canastas.

Un triple de Diakité dio al conjunto alavés cuatro puntos de ventaja, un escenario que pocos esperaban. Antes de que crecieran las dudas de los suyos, el dominicano Andrés Feliz las disipó con dos triples. Le ayudó por dentro Alex Len, que había visto la semifinal desde el banquillo y salió a comerse la pista. Entre ambos firmaron un parcial de 14-0 que devolvió el mando a su equipo (40-30, m.15).

Cuando parecía que de nuevo el Baskonia podía descolgarse, volvió a aparecer Luwawu-Cabarrot para rescatarle. Junto con el vertical Trent Forrest y el esforzado Eugene Omoruyi lograron minimizar los daños al descanso (52-47, m.20).

El parón no interrumpió la inspiración de un brillante Luwawu-Cabarrot y de Forrest, que empataron de nuevo el marcador a 57. Visto el cariz que estaban tomando las cosas, esta vez fue Scariolo el que paró el partido. Responsabilizados, Campazzo y Hezonja volvieron a tirar del Madrid. A su rebufo se subieron Feliz, Usman Garuba y Theo Maledon para reabrir la brecha.

Al 'Sí se puede' de la afición vitoriana se unieron de manera mayoritaria las seis aficiones que no tenían a sus equipos en la final. Luwawu-Cabarrot entró al último parcial con 28 puntos ya en su casillero y como la gran esperanza del Baskonia pero al centrar el Real Madrid sus esfuerzos defensivos en él, Omoruyi y Forrest tomaron el relevo para alimentar la esperanza del Baskonia y generar dudas en su rival (83-85, m.36).

Aparecieron entonces Deck, Campazzo y Tavares para sostener al Real Madrid, que se encontró con la quinta falta de Luwawu-Cabarrot. Pero entonces, de la nada tras un partido sin apenas protagonismo, apareció Howard para dar el último relevo.

Con seis arriba el Baskonia, un triple de Hezonja hizo que el conjunto vitoriano reviviera los fantasmas del Valencia Basket en la víspera pero a Howard no le tembló el pulso e hizo que el Bakonia cruzara la meta copera en primera posición.