Casimiro: "Los refuerzos los quiero desde hace más tiempo, no sólo ahora"

En la última sesión antes de partir hacia Badalona, donde juega el Betis Baloncesto este jueves (20:30), Luis Casimiro pudo trabajar con Pablo Almazán y Tsalmpouris, que durante la semana arrastraron distintos problemas que les impidieron entrenarse con normalidad, de manera que el equipo verdiblanco no ha podido trabajar con normalidad cara a un importante partido frente al Joventut, uno de los conjuntos ACB más en forma que encadena siete victorias.

"Seguimos con nuestra realidad. El otro día al hacer el corro del grupo vi a dos jugadores con muletas, faltaba un interior que dejó el equipo... Esdifícil entrenar así. Encima Tsalmpouris y Pablo Almazán han estado tocados y hubo día que trabajamos con nueve jugadores. Tal y como estamos a poco que nos pase algo ya no podemos entrenar a buen ritmo, pero tenemos que compensarlo con buena mentalidad", indicó resignado el técnico, que explicó que el alero granadino y el interior griego sufrieron distintas "dolencias y procesos febriles". "Estarán en el partido, pero en el día a día esos problemas nos impidieron trabajar con normalidad".

Cuestionado sobre la llegada de fichajes, indicó: "Estamos en la búsqueda de algún sustituto. Mientras, entrenamos y jugamos con lo que tenemos. Los refuerzos los quiero desde hace más tiempo, no sólo ahora, y no sé cuánto puede perdurar esto en el tiempo. A mí me corresponde trabajar con lo que tengo y sacarle el máximo rendimiento con lo que hay y tratar de competir y que las derrotas no nos pasen factura", señaló. ¿Quién hará de ala-pívot ante la Penya? "Pablo Almazán, Tsalmpouris son opciones, pero también BJ Johnson, que puede aportar versatibilidad ahí".

Casimiro trabaja también para que mentalmente el equipo no se caiga. Tiene experiencia, ya que esto parece un "deja vu de la pasada campaña". "Estamos compitiendo en los últimos encuentros y se nos están yendo partidos por detalles. Hay que seguir en esa línea de trabajo", explicó antes de valorar al rival: "Es uno de los equipos más en forma y ahora va como un tiro. Es un conjunto completo y como siempre destaca Tomic. Hay que hacer un trabajo muy coral para saber que es equipo con amenaza en el perímetro y en el interior". indicó.