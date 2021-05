"Queda una victoria más". Es el mantra que esta semana Joan Plaza no para de repetir antes de atar matemáticamente el objetivo de la salvación, algo que podría lograr este domingo aun sin ganar si pierde el Estudiantes. Tres balas le quedan al conjunto sevillano para conseguir ese triunfo más del que habla el técnico catalán y para alcanzar como entrenador en Sevilla su victoria número 75.

En su anterior etapa en la ciudad al frente del equipo de baloncesto Plaza cosechó grandes éxitos convirtiendo al conjunto hispalense en uno de los más sólidos de la competición. Devolvió al equipo, cajista entonces, al play off una década después y puso el nombre del club en el panorama europeo con aquella final de la Eurocup de la que hace ahora una década.

En total, en las tres temporadas que estuvo en la entidad andaluza logró 53 triunfos de liga, 10 en competición europea (en la 2010-11), uno en la Copa del Rey (en la 2011-12, cuando alcanzó las semifinales) y otro en las eliminatorias por el título (el primero de la 2009-10 frente al Real Madrid). Son 65 partidos ganados de 113 disputados en esos tres años que estuvo al frente del Cajasol, antecesor de este Coosur Betis que ahora dirige tras la venta de las acciones del CDB Sevilla por parte de la entidad financiera que era dueña del club por 1 euro a Energía Plus, que después las cedió al club heliopolitano.

A esos triunfos hay que sumar los nueve que acumula esta campaña en su segundo periplo en Sevilla, ahora como entrenador del conjunto verdiblanco, todos en liga para (casi) atrapar la ansiada permanencia y cumplir la misión con la que llegó. En total, al frente del baloncesto sevillano acumula ahora 135 partidos: 74 triunfos y 61 derrotas. Un promedio ganador del 54,8%, empeorado algo esta campaña en la que acumula también 13 derrotas, ya que antes de regresar a la capital andaluza había logrado 65 victorias en 113 encuentros (57,5%).

Le quedan tres jornadas a este curso, la primera recibiendo en San Pablo a un Barcelona que viene de meterse en la Final Four de la Euroliga tras el quinto partido ante el Zenit y de jugar ayer ante el Obradoiro un choque liguero aplazado en su día. Después se desplazará a Fuenlabrada (miércoles 19 de mayo a las 21:15), una cita a la que ambas escuadras pueden llegar ya salvadas, mientras que cerrará el campeonato ante un Gran Canaria que puede llegar a Sevilla peleando una plaza de play off. Suma 15 triunfos, los mismos que el Unicaja (con un partido menos) y el Manresa (con dos partidos más).

No parece que la tropa de Plaza vaya a caer en los tres encuentros que resta en lo que queda de campaña y que el técnico alcanzará (y puede superar) los 75 triunfos en la ciudad hispalense en dos etapas. Que se quede ahí o no dependerá de lo que decida para su futuro el entrenador barcelonés, que firmó un 1+1 cuando llegó, aunque con una opción de salida (con fecha límite) que deja en sus manos la decisión para continuar o no sumando victorias en Sevilla.