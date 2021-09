Pozas, un nuevo comienzo con "buenas vibraciones"

Pepe Pozas empieza de cero. No es nuevo en la ACB, al contrario. Es uno de esos jugadores veteranos ya capaz de llevar el peso en el vestuario como ha demostrado en Santiago durante siete temporadas. Pero después de tanto tiempo en el Obradoiro, caso extraño en esta Liga Endesa, afronta con ganas un nuevo reto en el Coosur Betis. Lo hace "con los pies en el suelo", pensando "primero en la salvación y, después, en lo que venga" y destaca el trabajo de un Joan Plaza que, como Moncho Fernández, "piensa siempre en baloncesto".

El malagueño llega al Coosur Betis "con muchas ganas". No tiene nada que demostrar en el campeonato y su trayectoria lo avala, pero tienes ganas de reivindicarse, de demostrarse a sí mismo que puede repetir de verdiblanco lo que ha hecho en Santiago. Y todo tras casi seis meses parado por una lesión. "Me veo lento. Lentísimo. Es algo que sabía que iba a pasar, pero aun así no lo esperaba. La mejor noticia es que no tengo dolor. Me sentí bien con los gestos que hacía en el juego, sin pensar en la rodilla, así que creo que voy por el buen camino", afirmó el base, cuyas "impresiones al inicio son muy buenas". "Empiezo esta nueva temporada como una nueva vida, por así decirlo. Está Joan Plaza, ha llegado Berdi Pérez al club... Como yo, todos tenemos muchas ganas de trabajar y empezar algo bonito. La predisposición de todos es muy positiva y estamos contentos", indicó.

El equipo está de pretemporada, pero las sensaciones son buenas tras el torneo disputado en Portugal. "Si no se lesiona nadie la valoración debe ser buena. Son partidos para ir acumulando minutos, como le pasó a Beqa, que descansó en el segundo encuentro. Nos tenemos que ir conociendo, porque somos muchos jugadores nuevos y eso requiere siempre un tiempo. Pero en general la valoración es fructífera", aseguró, aunque él mismo se vio algo frustrado en esos choques. "No era frustración con los colegiados. Es cierto que fue un arbitraje distinto al de la ACB, pero era frustración conmigo mismo, porque intentaba llegar y no lo conseguía. Me viene bien para ir espabilando". ¿Y para cuando un Pozas a pleno rendimiento? "Si lo supiese... Mientras vaya acumulando horas de entrenamientos y sesiones iré mejorando y sintiéndome mejor. Espero estar desde el primer partido al 100% y si no muy cerca de lo que sería físicamente mi mejor rendimiento. Me llevará todavía unos días el acoplamiento, porque la ACB es muy dura y te pone en tu sitio".

Pozas es ya un veterano y su presencia en el vestuario debe servir para que los nuevos se acoplen antes. "Intento que así sea por el hecho de ayudar. De que se adapten los compañeros lo antes posiblemente y que los nuevos en la liga no sólo tengan que acoplarse por ellos mismos, sino que seamos los compañeros que llevamos más tiempo y conocemos la ACB los que les ayudemos para que sea todo más rápido, porque al final es bueno para todos. Sí que intento ayudar en ese apartado todo lo que se pueda". Y es que con nueve fichajes, hay todavía trabajo para que este Betis sea un equipo: "Es complicado saber cuándo se verá la mejor versión del equipo. Por mi experiencia, y quizá por la capacidad táctica de Obradoiro, llegábamos al punto alto un poco más tarde. Quizá nosotros no tengamos tanta carga táctica y haremos otro tipo de baloncesto, pero sí tenemos que tener claro que debemos ir mejorando día a día, porque esta liga lo exige y nosotros debemos exigírnoslo. La clave será que nunca dejemos de crecer, porque la liga es larga, hay lesiones, lo rendimientos varían y hay que ir en ese camino".

No es algo baladí. El grupo es nuevo y además de en la cancha hay trabajo fuera de ella para que todo funcione a la perfección. "Influye mucho el que haya tantos jugadores nuevos. En el día a día incluso, desde el primer buenos días que te das, porque no lo haces con la persona que tienes confianza. O cuando tienes un problema no llamas al amigo del año pasado. Y ya no digo dentro de la pista, que es donde tienes que hacer tu trabajo. Es muy complicado que en una plantilla nueva el primer día todos los jugadores sean productivos. Es un proceso que será largo y continuo y cuanto antes lo hagamos será mejor".

Pero lo innegociable es dar lo que pide Plaza: "Intensidad, defensa y ritmo. Creo que tenemos un equipo físico que puede jugar a un ritmo alto y eso es lo que nos pide, dar siempre el 100%. Hay mucho margen de mejora, pero lo que no se puede negociar es la entrega y las ganas de hacer las cosas bien", afirmó el bético, consciente de que hay que mejorar atrás: "Si recibimos 90 puntos por partido Plaza no va a estar muy contento. Y no puede ser así, porque no seríamos capaces de mantener ese nivel anotador. Pocos conjuntos de la Liga Endesa lo tienen. No podemos pensar en eso, sino en la defensa".

Hablando de objetivos, Pozas pone los pies en el suelo: "Lo lógico, teniendo los pies en el suelo, es atar la salvación lo antes posible y pensar siempre en esa mejora continua para ver dónde nos puede llevar nuestro trabajo. Después de unas temporadas tan difíciles, dar una estabilidad al club con un proyecto que se haga fuerte y personas que se conviertan en representativas lo primero es pensar en la salvación. A partir de ahí ya iremos viendo", indicó. Y en ese "ya iremos viendo" puede tener mucha importancia la progresión de Vrenz. El joven belga está siendo una de las sensaciones de la pretemporada. "Lo llamamos Vrenz, porque el apellido es imposible. Es muy bueno y tiene mucha calidad. No vas a hacer unos entrenamientos en la NBA si no tienes talento. Ya le dije el otro día que aprovechando mi nombre voy a ser su Pepito Grillo, porque nos puede ayudar todavía mucho más. Aporta en ataque, pero creo que tiene unas cualidades físicas como para que si defensivamente da un paso más pueda ser un jugador determinante. Trabaja duro y va por el buen camino de ser un grandísimo jugador. Necesita echar cuerpo. Es joven y necesita seguir mejorando en ese aspecto defensivo, especialmente, porque le puede sar un salto de calidad tanto a él como al equipo".

Después de siete temporadas en el Obradoiro, Pozas cambia de aires. "Es lo que tocaba", asume, aunque en Santiago era "feliz". "En el baloncesto lo normal es cambiar de ciudades. A mí me ha tocado la excepción, que ha sido estar mucho tiempo en Santiago y poder asentarme, pero empiezo esta nueva etapa con muchas ganas. Era un buen momento y tenía la necesidad de enfrentarme a nuevos retos y otro baloncesto. Algo que me costara día a día. Y voy a por ello tras siete años en Obradoiro en los que fui muy feliz. A nivel felicidad me hubiese quedado en Santiago.No quiere decir que no vaya a ser feliz en Sevilla, pero sé que allí lo era y no tenía por qué cambiar. Pero a nivel personal, de vivencias..., me venía bien un cambio. Empezar algo de cero junto a mi familia. Un nuevo comienzo y decidimos que Sevilla era un buen sitio para ello, porque a nivel deportivo me transmitía también esa seguridad de ser un buen proyecto". En cuanto a entrenadores, lo tiene claro. "Plaza y Moncho se parecen en que llegan temprano y se van muy tarde. Están todo el día pensando en baloncesto y se toman muy en serio su trabajo echando muchas horas para no dejar nada al azar. Por eso te piden que des también el máximo esfuerzo como ellos mismos dan. Estar al 100%, concentrados y ser profesionales".

Tan buen proyecto puede ser que alguien veterano como él tiene "buenas vibraciones" al entrar en el vestuario. Un buen pálpito de inicio. "El otro día comentaba con el entrenador que somos un grupo de jugadores que poco a poco se van haciendo amigos. Eso es una palabra muy grande, pero que en este corto espacio de tiempo hemos hecho muchas cosas juntos y todo eso ayuda y suma. En el vestuario veo buenas personas, que sabes que van a currar y a darlo todo". Sin embargo, no cambia el discurso. La permanencia es lo primero: "Mantenerse sufriendo no es malo. Estar entre los 18 mejores equipos de la segunda mejor liga del mundo es positivo. Obviamente a todos nos gusta salvarnos con más tranquilidad y mirar más arriba, pero hay que ser realista y tener los pies en el suelo. El Betis empieza ahora con un director deportivo nuevo, con un entrenador nuevo y ellos son la punta de lanza de este Betis. Con Joan y Berdi se empieza una etapa diferente. Es difícil acertar. Esto no es tan fácil como tener dinero y vivir la vida. Tiene mucho trabajo detrás. Sevilla por afición y ciudad debe estar en ACB y tenemos que trabajar para que esto siga así".