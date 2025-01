El Betis Baloncesto más anotador esquiva otra bala en Zamora (95-105)

Sevilla/Con el nerviosismo pisando los adoquines de la ciudad, el Betis Baloncesto, a un buen puñado de kilómetros hacia el norte, consiguió seguir esquivando balas sin los lesionados Cvetkovic, Álex Suárez y DeBisschop al servicio de la causa. Esa es la mejor noticia para el equipo de García de Vitoria, mermado por enésima vez en la pintura, que salió del particular y animado pabellón Ángel Nieto con el cuadro de puntos repleto gracias a su triunfo ante el CB Zamora en la décimoquinta jornada de la Primera FEB (95-105), superando así por primera vez en la temporada la redonda cifra.

Sabe el Betis Baloncesto que tiene que inyectarle toda la insulina posible al inicio de los encuentros. Y el mejor para ello es Alex Renfroe, que celebró las cuatro primeras canastas del conjunto verdiblanco en el partido. Todas ellas desde el perímetro aprovechando las primeras facilidades de los castellanos en defensa (9-12). No vendrían muchas más en el primer cuarto.

Con el Betis únicamente celebrando las mágicas aportaciones de su base, que sellaría un inusual 4/4 desde la línea de tres en cuatro minutos, los locales seguían haciendo camino poco a poco. Mijita a mijita hasta colocar un 17-12, la mayor ventaja en el primer cuarto de los hombres de Saulo Hernández gracias a un afilado Zaid Hearst.

Fueron saliendo nombres importantes poco a poco de la rotación de García de Vitoria y el paso de los minutos volvía a reflejar la evidente realidad que sufre la plantilla bética con su poca audacia en el rebote, y que hacer un all in al triple no siempre resulta. El CB Zamora, que de recién ascendido demostró muy poco, aprovechaba los desajustes en los balances defensivos de los verdiblancos. Pese a mantener la compostura hasta el final del primer cuarto (27-25), el inicio del segundo lo golpeó fuerte hasta un 42-31 que obligó al técnico visitante a recortar la carga de las baterías de Vítor Benite, Renfroe, Radoncic y compañía.

Un inusual parcial de 3-29 que no sirvió para despegar

Con ellos y con Adrià Domenech sosteniendo la ofensiva desde la pintura, el Betis Baloncesto pegó un acelerón para cambiar nuevamente el guion del partido en el ecuador del segundo cuarto que comprometió el buen papel hasta el momento de los locales. El parcial de 3-21, demoledor en la que hasta ahora había sido una atractiva propuesta ofensiva del equipo castellano, se elevó seis puntos más a la vuelta de vestuarios ante un colapsado CB Zamora que seguía errando en el lanzamiento (45-60).

Un punto desde el tiro libre detuvo el colapso de los azulones. Los zamoranos, empujados por su afición, amagaron con volver a meterse en el partido. Pero su momento no había llegado todavía. Una nueva subida en el nivel ofensivo de los sevillanos elevaba la renta hasta los 18 puntos, la mayor del encuentro (55-73).

A Jordan Walker, MVP compartido la jornada anterior, se le había encasquillado el fusil y hombres como Ondrej Hazlik -14 puntos- y Junior Saintel -19 puntos- eran la vitamina de los locales. El primero de ellos clavó un triple sobre la bocina al término del tercer cuarto que permitió al CB Zamora soñar con sumar la cuarta victoria consecutiva en casa (71-76).

El último cuarto que vivieron las aninomas gradas del pabellón zamorano, repletas gracias a la llamada por una causa social que el club local impulsó junto a Cáritas, alcanzó las expectativas de un duelo que iba a registrar unos niveles altos en la anotación. Mantuvo el brío el bloque sevillano, que no logró despegarse del marcador hasta los minutos finales y que incluso llegó a ir por detrás por un instante. Mark Hughes -24 puntos- respaldó a Renfroe en última instancia para que el tanque de gasolina no se agotara y dejara al Betis varado.

Cogen aire los hombres de García de Vitoria que ya comienzan a preparar el duelo ante el Oviedo, correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa de España. Un título que podrían levantar este mismo enero.