El Betis Baloncesto muestra su mejor versión para meterse en la 'Final Four' (87-68)

El Betis Baloncesto catapultado por un San Pablo, que vibró como las grandes tardes llevó a los suyos en volandas hacia la Final Four. En el mejor encuentro sin duda en esta serie ofrecieron una gran versión, que sí la mantienen permite a los béticos soñar. Una línea que deben mostrar en las semifinales en el que ya espera un Estudiantes, con mucho más de descanso porque cerraron la eliminatoria en el tercer encuentro. Jelinek, resucitado acabó con 15 puntos, aunque de nuevo el MVP fue para Hughes, que sigue entonado y logró 18 puntos,un 6/8 de tiros de campo y un 28 de valoración.

Los de Gonzalo García de Vitoria estuvieron mucho más atentos en el rebote, especialmente en el defensivo en el que logrron hasta 20. Muchos más agresivos que nunca en defensa y acertados que llevan a los verdiblancos a jugar en Madrid con todo las opciones intactas y el ascenso como un objetivo real. No hubo muchas rotaciones en el banquillo de los sevillanos porque Dallo no jugó en todo el encuentro y Kasibabu sólo dispuso de cuatro minutos.

El encuentro arrancó sin anotaciones en las primeras posesiones, quizás por los nervios y la tensión de lo que había en juego. Hughes y Renfroe consiguieron las primeras canastas para tomar la ventaja el cuadro local. Aunque Odilo Cartagena se puso por primera vez en el encuentro con un triple de Álex Jorda y la última en todo el encuentro. Hughes como ya es habitual se echó el equipo a la espalda con cinco puntos seguidos (12-5), que obligó a parar por primera vez el encuentro a Jordi Juste.

Tres triples de Jelinek para romper el partido

Los verdiblancos estaban mucho más activos en el rebote y con más agresividad en la defensa. Mientras que en el ataque apareció Jelinek para marcarse unos minutos descomunales con tres triples consecutivos para romper el encuentro e incendiar a San Pablo, que en esta ocasión sí cumplió y se notó el factor cancha, tanta que el rival tuvo un escaso porcentaje desde el tiro libre (13/20). El checo intentó un cuarto consecutivo, pero pecó de confianza y esta vez no entra. Redujeron algo la distancia los visitantes con un parcial de 0-5. En el último minuto del primer cuarto, sin canastas a excepción de una de Tunde, que dejó con un +13 a los sevillanos (30-17).

Muchas pérdidas en el arranque del segundo cuarto. Incluso ni tiraron al aro en los tres primeros minutos, a excepción de la que anotó Benite en la primera posesión del cuarto de espalda. Para volver al orden volvió a dar entrada el técnico verdiblanco a Hughes. Con un triple de Benite estiró la renta el equipo sevillano hasta un +16, la máxima diferencia del encuentro hasta ese momento y obligar a parar el encuentro de nuevo al banquillo Cartagena. Aunque tras la pausa, otro triple de Benite. Apareció Alberto Martín para coger los mandos del equipo murciano e inventarse varias asistencias que sólo veía él. Recortaron distancias y a 34 segundos del descanso, Asier González tras un mate dejó la diferencia en 10 puntos. Aunque se fueron al ecuador del encuentro, los verdiblancos con una renta de 12 puntos. (48-46).

Radoncic anotó la primera canasta tras la pausa. Jelinek volvió a lograr otro triple, todo le entraba hoy y parecía un jugador renacido. Tras varios continuos intercambios desde el tiro libre por el aumento de la agresividad de ambas defensas, apareció Radoncic para robar el balón y acabar él mismo con un mate para volver a colocar un +16, que obligó a Jordi Juste a parar el encuentro en busca de encontrar soluciones. Y lo encontró momentáneamente con un triple de Gabriel Gil. Una gran defensa verdiblanca frenaba constantemente los ataques de los visitantes. Hughes ingresó en el último minuto y fue el encargado de cerrar el tercer cuarto con una de sus clásicas canastas, para eso salió. (69-54).

El estadounidense se encargó también de abrir el último cuarto e incluso en la siguiente acción ganar el rebote defensivo.También se unió a la fiesta un Rubén López, anotando su primer y único punto, hoy no tan acertado, pero si con las mismas ganas que siempre. Renfroe con cinco minutos el final colocó los 20 puntos de renta y nuevamente a parar a Jordi Juste el encuentro. No se podía escapar. Aunque eran los minutos que siempre se crecía Cartagena. Alberto Martín cogió galones y logró cuatro puntos seguidos, pero era insuficiente. No había tiempo para la reacción para los murcianos porque estaban enchufados los de San Pablo, que hoy no le cansaban las piernas en la recta final por es apoyo. Una excelente comunión entre afición y jugadores que permite soñar con algo grande la próxima semana, en el que no estará el factor cancha porque la Final Four será en Madrid.