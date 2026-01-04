Carácter y reacción del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino en un duelo muy ajustado (53-48)

La visita del Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino al Pabellón Municipal Grapa de Castellón se saldó con una derrota por 53–48 ante Fustecma NBF Castelló, en un encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Liga Femenina Challenge, disputado el domingo 4 de enero. Un parcial adverso de 20–1, junto a la lesión de Conchi Satorre y un elevado número de pérdidas, marcaron el desarrollo del partido.

El inicio fue muy prometedor para el conjunto sevillano, que firmó un 2–12 de salida gracias al acierto de Leslie Vorphal, autora de nueve puntos en los primeros minutos. Sin embargo, el equipo local reaccionó con contundencia, aprovechando los errores ofensivos visitantes para darle la vuelta al marcador con un parcial determinante.

En los momentos más complicados apareció Nuria Sánchez, que con dos triples consecutivos permitió al Cajasol volver a meterse en el partido (22–19). Poco después, la lesión de Conchi Satorre, que tuvo que abandonar la pista en el segundo cuarto, supuso un contratiempo importante que condicionó las rotaciones del equipo.

Tras el descanso, el Cajasol Baloncesto Sevilla Femenino apostó por una defensa zonal 2–3, logrando frenar el ritmo ofensivo del conjunto castellonense y mantener el encuentro abierto. En el último cuarto, el equipo mostró carácter y capacidad de reacción, recortando la desventaja hasta situarse a sólo tres puntos (47–44).

Pese al esfuerzo final, las sevillanas no lograron culminar la remontada. Las estadísticas reflejaron las claves del encuentro: el dominio del rebote por parte del Cajasol (48 por 31) contrastó con el elevado número de pérdidas de balón y la diferencia en las faltas señaladas, factores que terminaron penalizando al conjunto hispalense.

Nuria Sánchez destacó con 16 puntos y 14 de Leslie Vorphal, con 13 rebotes de Fanta Gassama y 10 de Elisabeth Elliot, en un partido que se decidió por pequeños detalles.