Convocatoria a las instituciones, el nuevo giro de Pedro Fernández y su Baloncesto Sevilla

El no de la ACB al ascenso del Baloncesto Sevilla por no entregar la documentación en plazo y no pasar la auditoría externa obligatoria ha derivado en una serie de decisiones del club que aún no se sabe en qué desembocarán. Der un lado está el recurso al Consejo Superior de Deportes (CSD) en busca de una medida cautelar que le permita jugar en la Liga Endesa. No está claro si la entidad acudirá a los juzgados y, mientras, hasta el 30 de julio tiene de plazo para inscribirse en Primera FEB.

Es por ello que resulta curioso que la entidad haya convocado a las instituciones públicos un día después, el jueves 31 de julio, para "coordinar posibles líneas de actuación conjuntas en defensa del proyecto de baloncesto de élite en nuestra ciudad", seguramente con la inscripción hecha para la segunda categoría nacional pero quién sabe si con la intención de competir o no y buscar vías de una posible salida.

"La presidencia del club convoca a las instituciones públicas (Ayuntamiento de Sevilla, Diputación Provincial y Junta de Andalucía) a una reunión el próximo jueves 31 de julio a las 09;00 horas en las oficinas del club. El objetivo de este encuentro es analizar la situación actual y coordinar posibles líneas de actuación conjuntas en defensa del proyecto de baloncesto de élite en nuestra ciudad. Desde el club consideramos fundamental la implicación y el respaldo institucional en este momento clave para el futuro del baloncesto sevillano", indica la nota del club.

Está por saber si desde las instituciones públicas, y queé responsables en su caso, recogen el órdago lanzado por Pedro Fernández, presidente y dueño del club tras la venta del mismo por parte del Real Betis hace un año. No en vano, los enconytrnazos con el consistorio sevillano han sido públicos durante el pasado curso, mientras que desde la Diputación y la Junta el respaldo nunca ha sido firme este curso.

Se da la circunstancia de que el encuentro estáprogramada apenas 24 horas después de que cumpla el plazo para inscribirse de nuevo en Primera FEB, aunque no está claro que la entidad, con pagos pendientes que ascienden a una importante cantidad, vaya incluso a salir en dicha categoría, según palabras del propio dirigente la pasada semana en diversos medios.

Mientras, queda por ver en qué queda el recurso presentado ante el CSD, que podría resolver esta misma semana aunque no se tienen grandes esperanzas en que la resolución sea positiva para el cuadro sevillano. En tal caso le quedaría demandar en los juzgados como años atrás hicieron otros clubes, pero hay que estar muy seguro de que la documentación presentada es correcta.