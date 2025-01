El halo revitalizador de San Pablo (79-68)

Sevilla/Ni el HLA Alicante alcanzó este viernes la perseguida primera victoria de la temporada a domicilio, ni el Betis Baloncesto dejó escapar la barata posibilidad de mantener impoluta su estadística como local en San Pablo al vencer al cuadro alicantino (79-68). Recompuesto el orden, previamente alterado tras las ilustrativas derrotas ante Obradoiro en la Copa España y Fuenlabrada en liga, la plantilla de García de Vitoria, que no había encadenado dos partidos perdidos en toda la temporada, recupera el aliento con una victoria de valor en el primer partido de la segunda vuelta en Primera FEB.

"Nos nos podemos quedar con que llega el penúltimo clasificado", avisaba Gonzalo García de Vitoria en la previa. Los alicantinos, aunque siguen si ganar como foráneos, han dejado de limitarse a maullar, quieren ir más allá. El conjunto de Rubén Perelló, que ocupó el lugar en el banquillo de Antonio Pérez Caínzos a finales de noviembre, ha elevado su nivel reforzándose con fuerza en la rotación a través de las llegadas de Aris Ceccardi, Sergio Llorente y un buen acoplado Mindaugas Kacinas. Siguen pendiendo eso sí del nivel de Kevin Larsen. Así se iba a constatar, al menos desde el principio. Le costaba al danés encontrar su sitio en la pintura al inicio, y de espaldas a canasta sufría ante un arrollador inicio de los béticos, más enfocados en el juego interior que en exprimir el perímetro hasta la extenuación. No llegó el primer triple hasta casi el ecuador del primer cuarto. La firma, Vitor Benite (14-5).

Sabía Perelló que o lo detenía o la liebre se escapaba. Su equipo reaccionó, y entre el error de Renfroe en la construcción y los tímidos aplausos a Alex Suárez, de regreso después de su lesión en la fascia plantar del pie derecho a finales de noviembre, el Lucentum ya estaba en San Pablo (14-11). Las manos calientes en el triple de Hughes y Cetkovic quitaban hierro al asunto. Otro amago, porque el Lucentum no iba a ser un saco de boxeo, todavía. Descansó Larsen y bajó pulsaciones nuevamente el Betis, dejando una versión más pálida en tareas defensivas para llegar al 21-18 al final del primer cuarto.

Radoncic, descalificado

El segundo cuarto fue el de Radoncic, referente en ataque en los primeros minutos absorbiendo la ofensiva de los sevillanos, y también en lo negativo... Se fue hasta los 10 puntos el montenegrino, pero hasta ahí. Su jornada laboral iba a acabar antes de lo esperado tras una descalificante a falta de 3:38 para el descanso. Un papelón para García de Vitoria, y especialmente para su plan de adaptación competitiva con Álex Suárez.

No fallaba Larsen los tres tiros libres (32-29), y los de negro aguantaban el pulso. Lo primordial ahora era ir a buscar el chaleco salvavidas, que llevaba Jelinek en su mochila. Dos de esos triiiiples consecutivos del ala-pívot que hacen parar partidos, como el de Benite el cuarto anterior (40-30). Diez arriba para los de casa al descanso, que ahora sí empezaban a imponer su contrastada ley local. Ésa que con la propulsión de San Pablo ha de llevarles a no bajar el límite de 10-11 victorias, en los 16 partidos restantes, para al menos lograr la ventaja durante la primera eliminatoria, porque con los actuales mimbres -el mercado cierra el 28 de febrero-, alcanzar a los tres primeros ha quedado constatado, señoría, que no es un objetivo real y que en las palabras de su presidente, Pedro Fernández, escasea la veracidad dado los hechos.

Las agallas del Lucentum mantendrían con vida a los visitantes hasta el último cuarto muy apesar de la iluminadora muñeca de Vitor Benite. El brasileño despedía el tercer cuarto con 22 puntos y un 6/8 desde el perímetro (61-54). El goteo anotador de Larsen, con 15 puntos al término del encuentro y 7 rebotes, no daba ya para mantener a flote a los alicantinos que se marcharon de la capital andaluza sin agachar la cabeza. Son otro equipo al de la primera vuelta para mejor, que sirva como reflejo. No se puede vivir sólo de las victorias en casa, pero si estas sirven para mantener la carrera al Palencia, bienvenidas sean. Que siga el espectáculo de luces.