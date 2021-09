Un inicio guerrillero para el Betis

Pero el sello Plaza está en el otro lado de la pista. Poco a poco el equipo ha ido asumiendo esa filosofía en la que el esfuerzo atrás no se negocia y el rebote es una prioridad ganarlo para correr en ataque. Evans ha ido de menos a más y tendrá que corroborarlo ante un Hannah al que no puede dar ni un solo metro para lanzar. Ya ha tenido tiempo para aprender que en la ACB pasar los bloqueos por atrás penaliza mucho.

Evans, entre algadones por un "susto" en el último entrenamiento

Joan Plaza afronta el estreno en la Liga Endesa con todos sus jugadores disponibles, aunque en el último entrenamiento previo al choque con el Andorra, este viernes por la mañana, "hubo un susto". "No soy un llorón, pero esperemos que no vaya a más para que esté todo el equipo disponible", dijo Joan Plaza. Fue Evans el que tuvo un problema al final de la sesión, aunque los servicios médicos de la entidad confiaban que no fuera a más y lo llevaron a los vestuarios más por precaución que por una preocupación real. La pretemporada, en líneas generales, no ha sido problemática, ya que más allá de las molestias de Burjanadze en los primeros días de trabajo, en los que se perdió los primeros amistosos ante el Unicaja y el Benfica, y los problemas lógicos de la preparación, no ha habido lesionados, lo que es una buena noticia. Sigue de baja Magassa, al que aún le quedan dos o tres meses más antes de estar a disposición del técnico tras romperse el menisco y el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda al final de la temporada pasada. De esta forma, la ficha número 12 la ocupará de momento el canterano Luis García, que podría debutar en ACB y que lucirá el dorsal número 8. Magassa tendrá el 5 cuando esté recuperado.

Las taquillas estarán abiertas en San Pablo para las incidencias

El baloncesto regresa a San Pablo a partir de las 20:45, aunque las taquillas del pabellón estarán abiertas desde las 19:00 para responder a cualquier tipo de incidencia. No en vano se están produciendo algunos problemas con las entradas que deben recibir los abonados, los únicos que podrán acceder al encuentro porque no se venderán entradas. Hoy mismo el club sigue ofreciendo la posibilidad a los aficionados para abonarse a través de su web, ya que los socios recibirán una entrada en su móvil que deberán mostrar en la puerta de acceso para poder entrar. El club recomienda traerla impresa para agilizar el proceso. El acceso al partido deberá ser escalonado y siguiendo la hora indicada en el SMS, en el que se recoge la puerta de entrada y el asiento que le ha correspondido. Está prohibido ubicarse en un lugar no asignado para que se mantenga la distancia de seguridad correspondiente. Una vez dentro del recinto deportivo, limitado al 40% de aforo, se deberá llevar puesta en todo momento la mascarilla hasta la salida del mismo. Además, no se permitirá comer dentro y sólo se podrán introducir botellas de agua de 500 mililitros sin el tapón. Todos los objetos de animación, tales como banderas, peluches o pancartas están prohibido el acceso al interior de San Pablo por la normativa anticovid.