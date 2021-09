Joan Plaza: "Hay ilusión por lo que transmiten los jugadores"

Joan Plaza vela armas ya antes del inicio liguero, en el que se enfrentará en San Pablo al Morabanc Andorra (20:45). Lo hace ilusionado, pero con los pies en el suelo consciente de que les espera una "tempora muy difícil" y "esperanzado en que todo el trabajo realizado salga bien para plasmar en la pista las sensaciones que hay ahora".

Ilusión

"La ilusión viene por lo que te transmite el jugador cada día. A pesar de las limitaciones económicas que tenemos, en la medida que pudimos incorporamos jugadores que no sólo vienen aquí como mercenarios para jugar y después irse a su casa, sino gente que entendiera antes de firmar a qué se exponían viniendo aquí. Hablo de la ciudad, el club, del pesado del entrenador... Muchos han entendido que estar aquí será beneficioso para sus carreras y a partir de ahí el grupo está demostrando que hay una química muy agradable entre ellos. Eso hay que mostrarlo también cuando las cosas vayan peor, pero te anima a pensar que hay una buena dinámica que será capaz de superar los obstáculos que vendrán. Luego el tiempo dirá, pero en mi mente ahora sólo está salvarnos y si puede ser consolidarnos para no tener que pasar las penurias del año pasado", explicó el técnico en la previa del debut, destacando la buena química del grupo: "Eso lo demostrarán los partidos, los entrenamientos... Todos somos muy amigos ahora y esto parece Disneyland, pero en la competición todo eso cambia. Pero las perspectivas son optimistas".

Defensa

Decía un entrenador que me ha marcado que hasta que no demuestras tres veces en tres partidos distintos ese nivel de eficacia en cualquier situación no puedes decir que lo tienes adquirido. Pero es cierto que hemos de ser capaces de trabajar en la línea que vimos en los últimos partidos. Nos hemos de adaptar al resto, pero queremos ser nosotros los que marquemos el ritmo de partido. Defender a toda cancha es algo que nos gustaría a casi todos los entrenadores ACB y no siempre se puede llevar a cabo y más tras una pretemporada con mucha carga física. Intentaremos ser proactivos defensivamente.

Igualdad en la liga

Como decía Berdi Pérez, parece que todo se ha igualado. Si el año pasado podías esperar que Gipuzkoa peleara por no bajar, básicamente por ser un recién ascendido y el esfuerzo económico que debía hacer para fichar, este año se hace difícil apuntar a algún equipo.Breogán, por ejemplo, ha fichado jugadores que nosotros no hemos podido fichar.Con eso lo digo todo. Después, Bilbao ha fichado a un primera línea de Euroliga con mucho talento. Fuenlabrada ha logrado mantener seis o siete jugadores del año pasado cuando los equipos pequeños tenemos problemas para ello debido al incremento del 25% en impuestos de una temporada a otra. No sé qué equipos estarán abajo y haremos bien en conseguir los 12 triunfos lo antes posible.

Estilo de juego

Estoy muy contento de lo que me dio Ndoye en el tramo final, con medias de casi 20 puntos y 10 rebotes. Contar con pívots que sean buenos pasadores es una prioridad en mí desde que entrené a Savanovic aquí hace muchos años. Cuando tienes un pívot que sabe pasar te multiplica la cantidad de variables ofensivas. No es una novedad, sino un privilegio tener un jugador como él y alguno más capaces de leer el juego casi como bases.

Marko Todorovic

No he hablado con él, porque son cosas que no dependen de mí. Si tiene cláusula de salida y la quiere ejecutar buscaremos soluciones. Siendo uno de los peores presupuestos de la categoría no estamos en condiciones de despreciar situaciones de este tipo. Hay varios jugadores que han venido aquí, no nos engañamos, porque han estado lesionados. Si no tendrían otro caché o estarían jugando en la Euroliga o la Eurocup y no aquí. En el caso de Todorovic, si decide irse nos sabrá muy mal, pero no estamos en condiciones de decirle a un jugador de ese talento que no aun cuando llega con esa cláusula.

Afición

Soy muy mal vendedor, pero ahí están los hechos. Hicimos una pretemporada bastante decente en la que se ha visto una línea de trabajo bastante definida. Toda la gente de Sevilla, no sólo de la ciudad sino también de la provincia, de Utrera, Dos Hermanas, Alcalá..., toda la gente a la que le gusta el baloncesto no tiene excusa. Esto es una cita ineludible para la gente del baloncesto en la provincia. Nos gustaría practicar un baloncesto divertido, pero por encima de todo vamos priorizar ganar los partidos con un trabajo de conjunto, que no dependa sólo de un jugador sino del colectivo. A la gente que venga no podemos garantizar victorias, pero si trabajo y competir hasta el último segundo y que quien nos gane sea porque tenga más talento o rotación, pero quien venga se irá a casa contento por sentirse identificado con lo que ve en la pista.

¿Sello Plaza?

Este equipo es de todo el mundo. Berdi Pérez, Asier Alonso o mis ayudantes han colaborado muchísimo. Yo he puesto algunas connotaciones que por el hecho de vivir 300 días con el jugador he querido priorizar, pero la gente que estudie a los jugadores identificaría claramente cuál es la línea. La línea es tener talento y experiencia por igual y compensadas cada posición de tal manera que tengamos en cada puesto ambas cosas. Jugadores con expectativas de seguir creciendo y que nos utilicen para dar saltos de calidad en sus carreras. El equipo es de mucha gente, no sólo de Joan Plaza.

Vrenz

Es cierto que tiene algún parecido con Satoransky, aunque son muy distintos. Por nuestro presupuesto teníamos que hacer alguna apuesta pensando también en el futuro. No puede ser que cada año esto sea un solar y tengamos que fichar a nueve jugadores. Este año, y de la mano de Berdi, hemos intentado hacer alguna apuesta y él lo es. Creo que le será difícil trasladar a los partidos lo que está haciendo en los entrenamientos. Es muy alto y juega en posiciones alejadas a la canasta , pero ves en él esa sensación de jugador antiguo que le gusta este deporte. Que no viene sólo a hacerse rico, que lo hará si sigue haciendo las cosas bien y con un entorno como el que tiene ahora, pero que le gusta el baloncesto y lo transmite. Le he dicho que una de las cosas que debe mantener es esa sonrisa que tienen los killers, pero con un nivel de humildad superior al de cualquiera del equipo. Si hace las cosas como debe hacerlas puede ser un jugador que dentro de unos años pueda marcar época.

Inicio de temporada

Muchas veces cuando llegas a un play off habiendo solventado la papeleta una semana antes y tienes siete días de descanso puedes creer que llgas más fresco que otro que ha acabado dos días antes, pero éste viene conmás ritmo. ¿Qué es mejor? Ahí está la ley del yin y del yang que no sabes a qué acogerte. Puede ser mejor tener rivales más duros al principio de temporada porque teóricamente al inicio están menos rodados y si pierdes es lo normal. El calendario es el que es y vamos a jugar cada partido comosi fuera el último de nuestras vidas no dejando ninguna duda que nos hemos empleado a fondo. Y si esa premisa la cumplimos, suceda loque suceda no habrá nada que reprocharnos a nostoros mismos.

Rival

Esperamos un equipo muy completo y fuerte. Es un ejemplo. Mantiene a varios jugadores de la pasada campaña y eso es una ventaja evidente y se ha reforzado bien en varias posiciones. Cuenta con el mismo entrenador de varios años que ha implementado una filosofía muy determinada. Es un rival muy complejo y que para batirlo será muy difícil a menos que estemos al 100%.