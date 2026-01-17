Juzgando con prisas

Aunque no me rompa la camisa al escucharle, nadie dudará de la categoría de Julio Iglesias. Cantante universal que llevó el nombre de España como muy pocos personajes lograron, ahora se le intenta despojar de cuanto consiguió a lo largo de medio siglo a base de trabajo, dedicación y entrega antes, mucho antes, de que la Justicia decida su grado de culpabilidad... o de inocencia. La presunción de inocencia nuevamente en almoneda dándose por hecho muy anticipadamente lo que dos presuntas víctimas denuncian. Y como en este panorama de buenos y malos, el color del cristal con que se mira tiene un rol preponderante, surgen las prisas por despojarle de cuantos honores recibió por pura meritocracia. Honores recibidos por su ejecutoria profesional y no por su condición humana. Por todo ello convendría esperar a que los ropones se pronuncien para que se tomen las medidas adecuadas y, por supuesto, sería como darse un tiro en el pie quitarle medallas y calles antes de tiempo.