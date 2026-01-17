Perspectivas más parejas entre ‘growth’ y ‘value’

Los inversores en fondos value han tenido su revancha en Europa en 2025 tras años de frustrante evolución. Las fuertes subidas de las financieras, eléctricas e industriales han hecho que este estilo batiera ampliamente al growth, devolviendo el índice relativo al nivel previo a la pandemia, aunque se han quedado atrás algunas “trampas de valor” como varias telecos. Sin embargo, en Estados Unidos y a nivel global, el excelente comportamiento de las tecnológicas ha propiciado que growth, quality y momentum volvieran a hacerlo mejor que value, high dividend y small caps.

La evolución de los estilos de inversión seguirá estando en gran parte determinada por su composición sectorial, pero cabe esperar este año un comportamiento más parejo, con las tecnológicas y financieras más en línea con los índices, sin un impulso generalizado de los sectores cíclicos, y con los lastres de las petroleras y de algunos segmentos del consumo. Por lo tanto, es preferible un enfoque temático marcado por las megatendencias, sin un sesgo acusado por estilos.

La sorpresa positiva podría venir de las small caps por la mejora de las condiciones de financiación y si finalmente se produjera un resurgir de las operaciones corporativas, con más adquisiciones, fusiones y salidas a bolsa que permitieran corregir en parte su infravaloración.