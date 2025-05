Sólo le vale ganar al Betis Baloncesto

No hay tiempo para lamentaciones en el Betis Baloncesto. A pesar de la derrota del pasado viernes, que duele especialmente por la forma en que se produjo, los de Gonzalo García de Vitoria no tienen margen de error. Afrontan el partido de este domingo (12:30 horas) como una final y con la obligación de ganar el cuarto encuentro y forzar el quinto y decisivo, que se disputará en San Pablo. Es el momento de mostrar una gran versión, esa que sirvió para ganar en la liga regular a equipos como Estudiantes, Fuenlabrada o a domicilio contra Tizona Burgos. Sin embargo, enfrente estará el Cartagena, que sigue soñando con un Palacio Municipal de los Deportes abarrotado y que intentará llevar en volandas a su equipo hacia la Final Four.

El conjunto sevillano tuvo la victoria en sus manos en el tercer partido, con un 69-76 a favor a falta de sólo 2 minutos y 16 segundos. No supieron cerrar el partido, el equipo dirigido por Jordi Juste forzó la prórroga y con el empuje de su afición, se colocaron por primera vez por delante en el marcador durante el tiempo extra y acabaron llevándose el triunfo. De ser un equipo recién ascendido, el Cartagena pasa ahora a tener dos oportunidades para clasificarse a la Final Four y, por qué no, empezar a ver el ascenso a la Liga ACB como una posibilidad real.

Uno de los grandes problemas del Betis Baloncesto durante este play off es ser capaz de cerrar el rebote y tienen que ponerse las pilas en esta faceta que tanto lo está lastrando. El equipo murciano capturó hasta 42 rebotes el viernes, de los cuales 18 fueron ofensivos, el doble que los hispalenses, que sólo lograron nueve. Tienen que encontrar soluciones para frenar a Ugochukwu, a quien sólo Tunde pareció pararlo por momentos.

Otro jugador difícil de defender fue el ex bético Adrià Doménech, que se lució con 15 puntos (6/7 en tiros de campo), cinco rebotes y 20 de valoración. También deberán estar atentos con Alberto Martín, que aunque no tuvo su mejor día, anotó sólo seis puntos, siempre aparece en los momentos decisivos; metió la canasta que llevó el partido a la prórroga y anotó el triple que le dio la victoria a su equipo.

Por su parte, el Betis Baloncesto mostró mejoría, ofreciendo por momentos sus mejores minutos en este play off, algo que deberá mantener en el cuarto partido si quiere tener opciones. Sin embargo, le faltó contundencia para cerrar un encuentro en el que llegó a tener una ventaja de +13 al inicio del último cuarto. Volvió Cvetkovic, pero muy lejos del nivel mostrado en el primer partido que se fue con 20 puntos, sólo anotó dos puntos en 25 minutos y es uno de los que debe dar un paso adelante para aportar más al equipo.

Hughes, por su parte, necesita resetear mentalmente de cara a este decisivo encuentro. Volvió a ser el mejor de su equipo con 25 puntos, aunque perdió el balón que llevó el partido a la prórroga y falló el tiro que pudo haber dado la victoria a su equipo. Tras un gran inicio desde el perímetro, terminó con un 5/10 en triples. Aun así, el estadounidense sigue siendo una de las grandes esperanzas verdiblancas junto a Benite, que poco a poco está recuperando su mejor versión. El paulista firmó un gran tercer cuarto y acabó el encuentro con 14 puntos, aunque con un bajo acierto en el tiro, 4/13. Necesita afinar la puntería.

Será clave tomar ventaja desde el primer minuto y saber esta vez mantenerla hasta el final. También deben evitar hacer creer al Palacio de Deportes de Cartagena, que cuando ruge intimida a cualquiera y más cuando saben que están a un paso de meterse en la Final Four. El conjunto murciano en su casa ya tiene el aval de superar a Obradoiro, Tizona Burgos y al propio Betis, tres equipos que están en el play off. Ganar y seguir soñando o despedirse de la temporada 2024-25, ésas son las dos únicas opciones para los verdiblancos.