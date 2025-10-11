El Betis Féminas no pasa del empate contra el Oviedo (1-1)

El Betis Féminas no sale de los puestos de descenso de la Primera Federación Femenina al no pasar del empate contra el Oviedo (1-1), por lo que sigue sin ganar en casa y dar el esperado paso adelante, aunque al menos logró rescatar un punto en los minutos finales lo que le permitió mantenerse invicto como local y al menos esquivar la derrota.

El dominio y las oportunidades generadas por el conjunto verdiblanco no se vieron reflejados en el marcador. Yasmine dispuso de dos ocasiones claras antes de que Vera Rico adelantara al equipo visitante, tras aprovechar una recuperación en una segunda jugada tras un saque de esquina.

Tras el descanso Juan Rojo dio entrada a Natalia Montilla en busca de mayor presencia ofensiva. Nuevamente, Zouhir tuvo en sus botas el empate en el minuto 49, pero esta vez la guardameta rival evitó el tanto de la internacional marroquí. El tiempo avanzaba y la falta de acierto en los últimos metros dejaba al Betis sin recompensa. Sin embargo, cuando todo apuntaba a una derrota tras la expulsión de Zouhir, Marina Sánchez apareció en el descuento para firmar un derechazo que se coló por la escuadra y selló el empate definitivo.

Nuevo reparto de puntos en casa que el equipo intentará hacer bueno la semana siguiente, cuando recibió al Osasuna nuevamente como local.