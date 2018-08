Stainbrook y Rodríguez ya visten de verdiblanco

Presentada la campaña de abonos, fue el turno de la presentación de Matt Stainbrook y Dani Rodríguez, quienes acompañados de Juanma Rodríguez, director deportivo del Betis Energía Plus, compartieron sus primeras impresiones como verdiblancos.

"Estoy entusiasmado de estar aquí en Sevilla. Hay muchas razones para estar aquí, un de ellas es la de crecer como jugador, de ser mejor. Y creo que esta es una buena oportunidad. Creo en el club, en el proyecto, en el entrenador, las instalaciones y los jugadores que han firmado hasta ahora", declaró el pívot estadounidense.

"Esta oportunidad me llega en un momento perfecto de mi carrera. El Betis es un equipo con mucho estatus, y creo que con la ayuda de todos los compañeros y del cuerpo técnico conseguiremos el objetivo. Estoy muy ilusionado", añadió el base catalán.

Rodríguez no ocultó que tenía apalabrada su continuidad con el CB Melilla: "Es cierto, la temporada anterior había estado bien allí y las dos partes veíamos con buenos ojos continuar. Pero me salió la oferta del Betis y no me lo pensé".

Como base, el catalán trabajará codo con codo con Lluis Costa, al que se enfrentó en la final del play off de la LEB Oro. "Vamos a hacer muy buena pareja. Somos parecidos, pero también tenemos cosas diferentes que van a venir muy bien al equipo", avanzó.

ilusión, pero también realismo. De ello se habló durante el acto. "Va a ser complicadísimo, no tenemos nada hecho, y estos dos jugadores son un ejemplo de la dureza de la categoría, de lo que significa. Difícil, sin duda, pero vamos a ser los que más trabajemos, los que con más humildad vayamos a cada cancha", tomó de nuevo la palabra Juanma Rodríguez.

Ilusionado, y no sólo con el equipo, se mostró Stainbrook. En su caso, cambiar Lugo por Sevilla son palabras mayores, teniendo también en cuenta la climatología, que ya ha "vivido" en sus carnes. "Me estoy divirtiendo mucho en lo poco que llevo, es una gran ciudad", reveló con una sonrisa el norteamericano.

"Jugadores como Matt y Dani quisieron venir desde el primero momento, otros no los pudimos traer, pero nos quedamos con que muchos dudaron al escuchar nuestra oferta, y eso es importante. Lógicamente, los que pudieron ir a ACB lo entendimos, contra eso es difícil competir, pero a día de hoy estamos muy contentos con la planificación y la forma que va adquiriendo la plantilla", añadió el director deportivo verdiblanco.