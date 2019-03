Un arma poco usada, pero muy efectiva

Una de las claves del éxito del Betis Energía Plus esta campaña está siendo, sin duda, la defensa. Ha habido muchos partidos en los que ha secado al rival imponiendo un elevado nivel que impedía a los rivales, de menor calidad en líneas generales, anotar y hasta lanzar de forma más o menos cómoda, circunstancia que aprovechaban los de Curro Segura para rematar al contrario con su certero ataque.

Sin embargo, en Palencia el líder ahogó al cuadro local no por esa intensidad de otros días, sino por una zona que a los de Carles Marco se le atragantó al no encontrar situaciones cómodas para armar el tiro. No ha usado la zona el técnico granadino mucho esta campaña. Quizá en algún encuentro en alguna situación determinada, pero en Palencia, tras encajar en Palma y Bilbao, sus anteriores salidas, derrotas abultadas, tiró de ella y le funcionó.

Kone puso el 50-42 en el marcador en el minuto 29 y el preparador verdiblanco paró el choque en un momento clave. "Si anotamos, zona", fue su mensaje. Obi colocó el 50-44 y el equipo hispalense dispuso su defensa 3-2. En la primera acción Kone de nuevo recibió bajo el aro, pero fue objeto de falta. Sólo anotó uno. En el siguiente ataque local Pablo Almazán robó el balón (al que hay que sumar tres más en el último cuarto) y Obi anotó un triple, antes de que los castellano-leoneses erraran de nuevo el último ataque del cuarto ante la zona.

La alta actividad de Pablo Almazán, Tunde y Dee en la zona fue determinante al final

Nada cambió al inicio del acto definitivo. Borg dejó su sitio a Dee, que mantuvo la actividad del sueco, y Tunde puso toda su energía para cerrar el camino por el centro a un rival que lo intentó sin fortuna desde el triple. Fallaron Zubizarreta y Aranitovic, lanzando desde malas posiciones, y el Betis aprovechó para remontar el choque. Para cuando Aranitovic metió por fin una canasta en juego, el parcial para el Betis era de 2-20 desde el 50-42.

Clave en esta actividad defensiva fue también Pablo Almazán, decisivo cuando se trata de elevar el nivel defensivo de un equipo al que Segura dotó de un nuevo arma, la zona, para cambiar la dinámica de un duelo.