Dee, todo o nada al triple

Johnny Dee es de esos jugadores que no deja indiferente a nadie. Capaz de pararse en un contragolpe de tres contra uno para plantarse y lanzar un triple, todo confianza, lo mismo otro día firma un 0/7 desde más allá de la línea de los 6,75 metros. Las cosas de los tiradores, pero tenga o no un buen día, el escolta no se arruga. Nunca se esconde y cuando la mirilla la tiene ajustada decide partidos como el de Palencia.

Al último cuarto entró el Betis Energía Plus con cuatro puntos de desventaja (51-47) y con el escolta desacertado en los 9.16 minutos que había estado en pista. En ese margen, no había anotado, fallando un tiro libre, tres intentos triples y un tiro de dos puntos. Todo mal. El tiempo es, precisamente, uno de sus hándicaps este año, ya que si la pasada campaña tenía en el Araberri carta blanca en los 29 minutos de promedio que estaba sobre el parqué, en el conjunto sevillano la competencia es mayor y juega algo más de 20 por partido. Menos tiempo (apenas pisó el parqué uno segundos en el primer y tercer cuartos) y menos balones que llegan a sus manos, ya que a su lado tiene otros compañeros con galones. Por ello hay que poner en valor sus números, aun siendo algo inferiores a los de la pasada campaña.

No se sentó en ese último cuarto en Palencia. Le entraba todo. Tras su primer triple Carles Marco paró el encuentro (52-57), pero el norteamericano estaba en racha. Respondió al tiempo muerto del técnico local con otro triple, una penetración y repitió con dos nuevos lanzamientos lejanos, uno desde más de ocho metros, para poner en el minuto 38 un definitivo 55-72.

Dee firma un 42,45% de acierto en triples y es el décimo en esta clasificación, con un 59/139 en lanzamientos

La actividad de Dee se notaba en el campo buscando los bloqueos de sus compañeros, presionando en defensa para robar la pelota y mirando al aro desde casi cualquier posición. Es quizá uno de sus problemas a veces. No discrimina. Y siente tanta confianza en su tiro que alguna veces mira al aro en posiciones poco ventajosas.

Alma de tirador que recuerda, en cierta medida, a Bamforth, tanto por estilo como por físico. En ese punto es en el que podría sufrir en ACB, aunque ya demostró en sus dos etapas en Sevilla que no tiene por qué ser un problema.

Al final Dee acabó el partido como máximo anotador de su equipo y sólo tras el local Hermanson, que jugó nueve minutos más que él. En este último acto Dee firmó 16 puntos, con un 4/6 en triples, 2/2 en tiros de dos puntos, un rebote, una asistencia y un robo para cambiarle la cara al Betis en ataque: de sufridor a cara de equipo ACB. Su reto es jugar en la Liga Endesa. Sus números, de momento, refuerzan su deseo