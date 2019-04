"No hay nervios y sí ilusión"

De menos a más, Matt Stanibrook se ha consolidado como una de las apuestas más acertadas de la dirección deportiva del Betis a la hora de confeccionar la plantilla. El pívot, importantísimo en los esquemas de Curro Segura, habló para los medios oficiales del club y reconoció que el vestuario está feliz por casi tocar el objetivo del ascenso.

"No estamos tan nerviosos como ilusionados. Estamos preparados para jugar, pero debemos mantener la calma y no debemos confiarnos. Definitivamente, estamos preparados", reconoció el pívot criado en la universidad de Xavier. "Sabemos que ante el Real Canoe va a ser un partido complicado, estamos concienciados, porque fuera de casa nunca es fácil. Tenemos que estar concentrados esta semana, hacer unos entrenamientos serios, y estoy seguro de que podremos ganar y lograr el ascenso", añadió.

Stainbrook está a pocos pasos de repetir hazaña. En las filas del Breogán, el pasado curso, ya se alzó con el título y el ascenso a la ACB, algo que considera como "uno de los mejores momentos de su carrera". "Fue una experiencia increíble. Cuando buscaba un equipo para esta temporada, era muy importante para mí pelear por objetivos altos. Firmar por el Betis significaba eso, era una oportunidad segura de luchar por victorias y ascender", explicó el norteamericano, que aseguró que le encantaría continuar vinculado al club la próxima temporada: "Por supuesto que me gustaría seguir. Estoy disfrutando mucho mi tiempo en Sevilla. Para mí es muy importante eso. Los aficionados son increíbles, y toda la energía que nos transmiten y cómo nos apoyan es asombroso. Sabes que vestir esta camiseta no es cualquier cosa".

Cuestionado por las expectativas a principios de campaña, el interior nacido en Dayton, Ohio, aseguró que tras los tres primeros partidos, se dio cuenta de que "no iba a ser una temporada fácil". "Empezar con un 1-2 no es un buen inicio, pero Curro nos animó, nos llevó al límite. Y eso fue muy importante para voltear la situación. Pero yo, al principio de temporada, tenía muy claro que íbamos a ganar", explicó Stainbrook a los medios del club.

Para el cinco, una de las claves del éxito de la plantilla es el buen ambiente que los rodea. "Y una de las mejores cosas que puedes tener es una buena relación también fuera de la pista. Todos vamos juntos a por un mismo objetivo. La relación es muy buena, incluso en los entrenamientos. Nos compenetramos muy bien. Nos hemos ayudado mucho entre nosotros y hemos ayudado al equipo durante la temporada", aseguró el interior.

Además, valoró que el equipo respondiera de forma notable tras la ausencia de Bropleh, con Dee y Borg como grandes pilares. "Johnny y Tobias están muy preparados y son muy buenos para nosotros. Saben qué tienen que hacer durante el juego. Thomas nos ha ayudado mucho durante la temporada, es un jugador importante y su hueco es difícil de llenar, pero los compañeros dieron un paso adelante para ocupar su lugar", explicó el center.

Sobre su rendimiento esta temporada, el pívot coincide con aquellos que dicen que ha ido de menos a más: "Creo que cada vez estoy más cerca de mi mejor nivel. Está siendo una temporada muy complicada en general, con partidos muy competitivos por la zona alta de la clasificación. Y he sido capaz de jugar muy bien en defensa", analizó Stainbrook, quien no se sale del discurso marcado por el entrenador semana a semana ni se obceca con los récords: "Nosotros vamos partido a partido. Sería espectacular lograr el ascenso tan pronto, pero si no lo hacemos en esta semana, será en la siguiente".